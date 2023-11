Dia de Finados: paraenses aproveitam o feriado para viajar

Na manhã desta quarta-feira (1º), o Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, já registrava a movimentação de passageiros, tanto saindo da capital quanto chegando nela, por conta do feriado do Dia de Finados, lembrado nesta quinta (2).

Para alguns, o motivo da viagem era visitar os túmulos de seus entes queridos, em alusão à data. Para outros, o feriado virou oportunidade de passear. E havia quem combinasse as duas propostas.

Ana Vale, de 65 anos, estava acompanhada da irmã e aguardava transporte para São Caetano de Odivelas. “Estamos indo para a Iluminação, visitar nossos entes queridos: meu pai, minha mãe, minha avó, minha irmã. Somos de lá e todo ano vamos nessa data”, contou a aposentada, referindo-se ao ritual realizado em algumas cidades do interior do Pará no Dia de Finados, em que ocorre a iluminação dos cemitérios, para clarear os caminhos de quem já partiu. “Mas vamos aproveitar para visitar algumas pessoas que conhecemos lá, também. Vamos para um sítio com o pessoal de lá, passar o fim de semana”, explicou.

Com a proposta de aproveitar o feriado a passeio, um grupo de cerca de dez jovens desembarcava em Belém, vindo de Altamira, no sudoeste do Pará. O estudante de Enfermagem Alexandre Costa, de 21 anos, estava acompanhado de primos e amigos e relatou que o grupo veio para participar de uma festa de Halloween no Mangueirão, na noite desta quarta (1º).

“A gente veio de Altamira para prestigiar o DJ que vai tocar nessa festa. Ficamos até domingo e vamos visitar os pontos turísticos de Belém, vamos ficar curtindo a cidade”, disse.

Já Marçal Negrão, de 42 anos, disse que vai para a Iluminação de Maracanã, sua cidade natal. “Estou indo hoje para ajeitar o túmulo do meu pai, para preparar para amanhã à noite. Porque lá a tradição do Dia de Finados é à noite. Vou visitar o túmulo do meu pai e do meu irmão. Todo ano eu vou. Enquanto estiver vivo e com saúde, eu vou. É pai, né? A gente não tem que esquecer”.

Movimento

De acordo com a Sinart (Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico), empresa que gerencia o Terminal Rodoviário de Belém, a expectativa de passageiros circulando pelo local é de cerca de 18 mil pessoas, ao longo do feriado (a partir desta quarta). Devem ser aproximadamente 12.500 pessoas embarcadas e 5.600 desembarques, representando um acréscimo de 35% ao número verificado em 2022. Os destinos mais procurados costumam ser Mosqueiro, Marudá, Vigia e Salinópolis.

Estrada

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Pará (PRF-PA), o fluxo na BR-316, na altura de Ananindeua e Marituba, ainda estava em condições normais na manhã desta quarta-feira (1º). Conforme a corporação, não foram registrados congestionamentos além dos apresentados no cotidiano e nem acidentes graves. A expectativa é que o fluxo aumente a partir do final da tarde, quando as pessoas devem sair do trabalho e pegar a estrada. Para o órgão, o tráfego será mais intenso na manhã da quinta (2), com a saída para balneários e visitação de cemitérios.

Desde esta quarta, a PRF-PA iniciou a Operação Finados 2023, que segue até o domingo (5), em todo o Estado, com a participação de 250 agentes. Durante o período, haverá reforço de policiamento ostensivo preventivo em locais de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.