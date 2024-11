Dia de Finados: cemitérios de Belém têm grande movimentação de homenagens neste sábado

A manhã deste sábado (2), Dia de Finados, iniciou com movimentação intensa no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. No local, onde há 25 mil sepulturas, centenas de pessoas prestaram homenagens, acenderam velas e deixaram flores nos túmulos dos entes queridos. A expectativa é que cerca de 25 mil visitantes passem pela necrópole ao longo de todo o dia, de acordo com o Departamento de Administração de Necrópoles (Dane) da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), que administra o espaço.

A técnica em saúde bucal Andreia Farias, de 41 anos, foi logo no início da manhã visitar o túmulo da mãe da tia dela, que está enterrada no local. Ela aproveitou o momento para fazer uma chamada de vídeo com a tia, Walquiria Araújo, 73, que mora em São Paulo e não pode estar em Belém para prestar suas homenagens à mãe. "Na família, a gente tem esse cuidado [de preservar o túmulo]. É uma tradição, vai passando de mãe para filho. E de filho passa para neto", diz.

"Todos os anos as irmãs estavam [que estão sepultadas no local] aqui. As duas já partiram. Creio que todo mundo tem seu momento certo. A gente não fica nem um dia mais, nem um dia menos. Deus tem o propósito na vida de cada um de nós", completa Andreia. Walquiria também comenta o sentimento deste momento: "Estou muito feliz com essa videochamada, de alguma forma me reconforta. Eu estou tão longe, a quilômetros de distância, mas a presença da minha sobrinha me reconfortou bastante", conta, emocionada.

Andreia Farias fez uma chamada de vídeo para tia no cemitério (Foto: Igor Mota / O Liberal)

"As lembranças vieram à tona. Tantas vezes eu e minha mãe, que está enterrada neste local, estávamos cedinho fazendo nossas homenagens e as nossas orações pelos nossos entes queridos. É uma oportunidade para reverenciar nossos entes queridos", acrescenta Walquiria que está em São Paulo há cerca de um ano, mas fez questão de se fazer presente com a ajuda da sobrinha.

Cemitério São Jorge Foto: Igor Mota / O Liberal

Vendas

O vendedor de flores Antônio Lima, que trabalha no Cemitério São Jorge há 7 anos, explica que as vendas começaram razoáveis neste Dia de Finados. A expectativa dele era que a venda aumentasse ao longo da manhã, a partir das 10h. "Não está nem bom, nem mal. O ano passado foi melhor. Vendo Crista de Galo, Sorriso e Cravo, As pessoas procuram mais as [flores] naturais", relata.