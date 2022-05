Dia das Mães: trânsito próximo ao cemitério Santa Izabel será desviado; veja como fica

Neste domingo (8), Dia das Mães, a travessa Castelo Branco com a Rua dos Caripunas ficará temporariamente interditada. A interdição total do trecho será entre 7h e 16h, para assegurar a fluidez do trânsito e a segurança dos visitantes do Cemitério de Santa Izabel, durante a visitação no Dia das Mães.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus, que trafegam no cruzamento interditado. As linhas que operam via avenida Nazaré, av. Magalhães Barata, trav. Castelo Branco, Rua dos Caripunas e av. José Bonifácio seguirão por av. Nazaré, av. Magalhães Barata, trav. Castelo Branco, rua Silva Castro, av. José Bonifácio, a destino.

Já as linhas que circulam pela rua Antônio Barreto, trav. Castelo Branco, Rua dos Caripunas e av. José Bonifácio seguirão pela rua Antônio Barreto, trav. Castelo Branco, rua Silva Castro, av. José Bonifácio, a destino.

Agentes ordenarão o trânsito ao redor dos cemitérios

A Semob montou um esquema especial de fiscalização no entorno dos principais cemitérios da capital, neste fim de semana. No sábado (7), o cemitério de Santa Izabel, no Guamá, e o cemitério São Jorge, na Marambaia, necrópole de Santa Isabel, em Icoaraci, e Cemitério Parque do Tapanã irão contar com rondas de agentes de trânsito.

Já no domingo (8), além das rondas, os cemitérios de Santa Izabel e do Tapanã contarão com a presença de agentes de trânsito fixos. As ações estão previstas para o horário de 7h às 16h, em ambos os dias.