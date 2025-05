Dia das Mães terá missa com Imagem Peregrina e buffet especial na Assembleia Paraense

Em comemoração ao Dia das Mães, os associados da Assembleia Paraense, em Belém, poderão desfrutar de um dia repleto de homenagens, espiritualidade e celebração neste domingo (11). A programação, que será na sede da avenida Almirante Barroso, conta com missa especial, buffet variado e atrações musicais que prometem emocionar famílias inteiras no clube social.

A expectativa é de que cerca de 250 pessoas participem da Missa, e até 1.500 pessoas compareçam ao almoço no Salão de Festas. Somando os demais restaurantes do clube, como L’arena, Tênis, Toc Toc, Central, Deck da Piscina e Restô do Deck, a estimativa total é de receber 2.500 pessoas.

“Gostaria, em nome da nossa diretoria, de deixar o convite a todas as famílias assembleianas para estarem conosco nesse dia especial, onde poderemos juntos prestar a homenagem que nossas mães merecem e curtir esse dia pensado com muito carinho para as mamães”, convida Kleber Vieira, diretor de eventos.

Programação

A manhã começa com a tradicional missa em homenagem às mães, celebrada pelo Padre Ivan da Conceição, às 10h30, no Espaço Vip do Complexo de Eventos. A celebração terá participação do Coral AP e do cantor Romano, garantindo um momento tocante de fé e reflexão. Um dos destaques será a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que visita o clube especialmente para esta ocasião.

“Esse ano será mais que especial, pois teremos na missa das mães a presença da imagem peregrina, sempre tocando o coração das mães, filhos e famílias com uma belíssima reflexão sobre o papel da mulher e da mãe como esteio das famílias”, afirma Kleber Vieira.

O momento de espiritualidade se estende em um almoço cheio de sabor e afeto. A partir das 12h, no Salão de Festas, será servido um buffet preparado especialmente para agradar todos os gostos. Do sushi à feijoada, passando por saladas, massas, pratos típicos e opções da cozinha internacional, a proposta é reunir famílias em torno da boa mesa.

Para completar a experiência, o cantor Nelinho Brasil comanda a trilha sonora do almoço, com voz e violão a partir das 12h30. O acesso ao buffet será exclusivo para associados, que pagam apenas o que consumirem.

Um dos momentos mais aguardados na programação é a escolha da “Mãe do Ano”, uma sócia eleita pela Diretoria Social para representar todas as mães do clube. A homenageada participa de um jantar especial na semana do evento e recebe carinho e reconhecimento durante as celebrações do domingo.

Convites

Cada sócio ou sócia proprietário(a) pode emitir até dois convites da cota mensal, disponíveis no site, aplicativo do clube ou pelo atendimento com a assistente virtual Ana Paula.

A entrada dos convidados será mediante apresentação de documento oficial com foto.

Serviço

Programação do Dia das Mães na Assembleia Paraense

Data: domingo, 11 de maio

Local: Assembleia Paraense

Endereço: Av. Alm. Barroso, 4.614

Missa especial em homenagem às mães

Horário: 10h30

Local: Espaço Vip do Complexo de Eventos

Almoço com buffet variado

Local: Salão de Festas

Horário: 12h

Exclusivo para associados, com pagamento conforme consumo

Música ao vivo com Nelinho Brasil (voz e violão)

Horário: 12h30