Dia das Mães: festival de chocolates e flores tem missa e presente de última hora

Iniciado em 2019, foi criado o Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia. E no Dia das Mães 2022, o evento tem uma mini edição que vai até este domingo (8), com várias opções diferentes para presentear as matriarcas. Neste sábado (7), o dia começou com uma missa e tem atrações musicais e estandes de vendas abertos até 18h.

O objetivo é fomentar as vendas dos itens em épocas sazonais, além de oportunizar mais visibilidade e espaço aos empreendedores paraenses, com foco na regionalidade. Nesta edição, 21 produtores e comerciantes familiares de flores, joias e chocolates estão expondo seus produtos em meio a uma programação que conta com oficinas de buquês de flores, de chocolates para crianças e mães, teatro infantil e muito mais.

Neste domingo (8), o festival será das 10h às 14h, para realmente atender quem deixou tudo para a última hora. E ainda, atrações musiciais e uma apresentação de teatro infantil.