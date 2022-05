Festival de chocolate, flores e joias movimenta economia no fim de semana de Dia das Mães, em Belém

Em edição especial de Dia das Mães, o Mini Festival do Chocolate, Flores e Joias da Amazônia, organizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), reúne 21 produtores. O evento será realizado no Espaço São José Liberto, com início nesta sexta-feira (6), às 10h, e vai até domingo (8).

Um dos expositores, o jornalista e produtor de plantas ornamentais Tim Penner, afirma que vai participar do festival com uma planta que não pode ser encontrada em outras feiras. “Vou levar o bambu da sorte, que é um produto exclusivo da nossa marca Santa Flora, que está sendo muito bem aceito para a decoração de diversos espaços porque não se trata de uma planta de corte, então, ela fica no ambiente por muito tempo. Vamos aproveitar essa oportunidade do evento para mostrar o nosso produto e também experimentar a aceitação com o público consumidor diretamente”, explica.

Fornecedor para floriculturas de Belém, Igarapé-Açu, Bragança e Imperatriz, no Estado do Maranhão, Tim Penner participa do evento desde 2019 e que a sua participação é muito importante porque, para ele, é a única forma de contato direto com o público consumidor. “São nessas oportunidades de contato direto que a gente tem chances de saber como é que o público está recebendo o nosso produto e também fazer contatos para negócios futuros”, destaca.

Após de dois anos de interrupção em razão da pandemia, o Mini Festival foi retomado, com o objetivo de fomentar a cadeia produtiva dos três itens em destaque no evento, proporcionando o contato direto entre produtores e o público em geral e o aumento das vendas.

Com a temática principal voltada para o Dia das Mães, a programação do evento inclui minicursos como de arranjos florais e de chocolate, oficinas de buquê de flores e de produção de chocolate para crianças e mães, além de teatro infantil, exposição de joias e programação cultural que inclui shows e apresentações musicais.

José Fernando Gomes Júnior, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), informa que a decisão pela retomada dos eventos considerou, principalmente, a necessidade de apoio aos produtores do Estado, que foram impactados pela pandemia. “O nosso papel na Sedeme é promover a movimentação econômica em todo o Estado e os Mini Festivais são um exemplo de como isso ocorre na prática, reunindo produtores de chocolate, flores e joias e dando visibilidade a eles, colocando-os na vitrine e proporcionando intensificação das vendas. Esse é o nosso papel”, declara.