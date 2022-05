Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia deve receber 3 mil pessoas até domingo

O Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia ganhou uma edição especial para o Dia das Mães e apresenta para o público, até o próximo domingo (8). A programação conta com a venda de flores variadas, plantas ornamentais, arranjos, buquês de rosas, terrários, bombons e arranjos de chocolate, joias confeccionadas pelos artesãos locais, entre outros, além de oficinas e atrações culturais.

Promovido pelo governo do Estado, por meio das secretarias de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), além do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama), o evento também traz minicursos oferecidos ao público, envolvendo confecção de arranjos florais e chocolate.

A expectativa é que três mil pessoas passem pelo local até o último dia, segundo a engenheira agrônoma e coordenadora dos mini festivais, Dulcimar Melo. “O objetivo é colocar os empresários no mercado local e com isso contribuir para melhoria de qualidade de vida deles. As oficinas estão voltadas para o público infantil e pessoas que queiram se qualificar na confecção de arranjos florais e buquês de flores. São ações que divulgam a produção local, chocolates de origem, etc.”, explica.

Quem visitar o evento também poderá conferir a Exposição de Joias Dia das Mães 2022 – “Afetos”, com empresas e empreendedores paraenses, a exposição e comercialização de Flores, Plantas, Chocolates e Joias, além da Demonstração de Produção de Chocolate: da amêndoa ao chocolate, que contará com a participação de alunos dos cursos de gastronomia e nutrição da Universidade da Amazônia (Unama).

No total, 21 produtores/comerciantes de flores, chocolates e joias participarão do evento, que ocorre no Espaço São José Liberto, em Belém, na Praça Amazonas, S/N, no bairro do Jurunas.

Confira a programação do evento

06/05 (Sexta-Feira)

10h - Abertura

12h - Apresentação musical | Kim Freitas (Instrumental)

15h - Apresentação Musical | Cinthya Pamplona

16h30 - Oficina de Buquê de Flores com Daniel Santos

07/05 (Sábado)

10h - Santa Missa “Dia das Mães” | Escola Santa Emília.

14h - Apresentação Musical com Pedrinho Cavalero

15h30 - Oficina de Chocolate para Crianças e Mães | UNAMA

17h - Apresentação Musical | Juliana Franco

08/05 (Domingo)

10h - Apresentação Musical | DJ BUIU (Instrumental)

11h - Teatro Infantil | Grupo de Teatro Atorres

12h - Apresentação Musical | Mestre Solano.