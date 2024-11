Dia das Mães Atípicas: confira a programação com serviços gratuitos neste sábado (30), em Belém

Uma programação especial em alusão ao Dia das Mães Atípicas será realizada em Belém neste sábado (30), a partir das 8h, na Usina da Paz Jurunas/Condor. O evento, totalmente gratuito, é uma oportunidade para promover acolhimento, inclusão e capacitação, além de ofertar diversos serviços essenciais e momentos de lazer para toda a família. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac).

Entre os destaques da programação estão: roda de conversa com terapeutas ocupacionais, emissão de carteirinhas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, atendimento Jurídico pelo Ministério Público, oficina de chocolate, massagem, ventosas e design de sobrancelhas, ioga, atividades esportivas inclusivas, capacitação e inclusão digital.

Além disso, haverá serviços de saúde com atendimento médico, psicológico, regulação de consultas e exames, coordenação da pessoa com deficiência (Passe livre e encaminhamentos para próteses), terapia ocupacional, avaliação neuropsicopedagógica e triagem social para famílias atípicas.

Dia das Mães Atípicas

No Pará, a data foi instituída pela Lei n.º 10.744, de 28 de outubro de 2024, e procura homenagear as mães que enfrentam desafios na criação de filhos, sendo considerada mãe atípica a mulher e/ou cuidadora responsável pela criação de filhos que necessitam de cuidados específicos para pessoas com deficiência, síndromes, transtornos, doenças raras, TDAH, TDA e dislexia, entre outros.