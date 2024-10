Dia da Saúde Bucal: veja como cuidar da higiene bucal para evitar doenças

Nesta sexta-feira, 25, é comemorado o Dia Nacional da Saúde Bucal e também do Cirurgião-Dentista. A data foi escolhida em homenagem à assinatura do Decreto Imperial n.º 9311, em 1884, que criou os primeiros cursos de Odontologia no Brasil. Os dias também servem como uma oportunidade de enfatizar a importância de cuidar preventivamente da saúde bucal. Em Belém, a instituição assistencial espírita Lar de Maria arrecada itens de higiene bucal para doar a crianças, adolescentes e idosos em vulnerabilidade social.

A odontóloga e voluntária no Lar de Maria, Ana Beatriz Queiroz, comenta que a data sempre é um marco importante para ressaltar a necessidade de cuidados preventivos para a saúde bucal. "Muitas pessoas negligenciam a saúde oral pela simples falta de hábito: não escovar, não usar o fio dental. Isso acarreta um monte de problemas. Entretanto, a prevenção é a maneira mais indolor e barata de cuidar da saúde da boca, dos dentes e do organismo como um todo".

Ana Beatriz explica que a boca é um importante canal de acesso ao restante do corpo, podendo ser via de infecções graves quando alguma coisa não vai bem: "qualquer problema que a gente tenha na cavidade oral vai repercutir na saúde sistêmica: se eu tenho um problema odontológico, uma infecção qualquer, vai repercutir no corpo todo. Aumenta o risco de AVC, de doença reumatológica, de parto prematuro, sem contar que nossos dentes são muito ligados por veias e artérias - se algum microorganismo cai na corrente sanguínea, eu posso ir a óbito por uma infecção generalizada", alerta a especialista.

A escolha dos produtos corretos garante uma boa higienização bucal, evitando problemas à saúde (Freepik.com)

Como cuidar corretamente da saúde bucal?

Segundo a odontóloga, não existe segredo para manter a cavidade oral saudável. As dicas de ouro são: escovar os dentes e usar fio dental sempre após se alimentar e ir regularmente ao dentista (pelo menos a cada seis meses). "Tem pessoas que só escovam os dentes duas vezes ao dia, no café e antes de dormir. Mas o resto de alimento que fica acumulando na boca ao longo do dia começa a entrar em estado de decomposição dentro da nossa boca, muito mais rápido do que se ele estivesse fora, devido às enzimas da saliva, às bactérias, à temperatura, à umidade etc. A gente não removendo esses alimentos está criando um ambiente propício para problemas", alerta Ana Beatriz.

A odontóloga também orienta que as escovas de dentes sejam trocadas a cada três meses para manter uma escovação eficiente, capaz de remover a maior parte dos resíduos da boca, e enfatiza que ela é de uso individual - não pode ser compartilhada. A boa escovação também deve estar aliada ao uso de fio dental constantemente. "Tem gente que diz que não usa fio dental porque sempre que usa, a gengiva sangra. Na verdade o sangramento é um alerta de que ela deve dar mais atenção àquela área", desmistifica Ana Beatriz.

Ao contrário do que muitos pensam, o enxaguante bucal não é essencial para a higiene do dia a dia. "Ele é um coadjuvante. Se alguém escova, usa fio dental e ainda pode ter acesso ao enxaguante, é ótimo, mas não é essencial. Ele também não substitui nem o fio dental, nem a escovação".

Arrecadação de itens de higiene bucal

Em Belém, a instituição Lar de Maria está arrecadando itens de saúde bucal como escova, pasta de dente e fio dental, para promover doações a crianças, adolescentes e idosos assistindo no local. Ana Beatriz explica que esse cuidado é feito constantemente pelo Lar, mas se intensifica durante a semana do Dia Nacional da Saúde Bucal. Este ano, os kits serão doados para 180 crianças, 60 adolescentes e 80 idosos.

Para doar basta ir presencialmente até o Lar de Maria e deixar sua contribuição. O horário de atendimento é o comercial - das 8h às 18h. O Lar de Maria fica localizado na Praça Floriano Peixoto, nº 33, bairro de São Brás, em Belém.