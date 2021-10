Dia da Proclamação ao Evangelho traz mensagem sobre saúde e amor

Referência para cristãos no mundo todo, o Evangelho está mais presente no dia a dia das pessoas do que possa se imaginar. Tanto que no Brasil, em 2016, passou a vigorar a Lei 13.246, que instituiu o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho em 31 de outubro. Essa legislação acabou gerando polêmica sobre quem a teria sancionado: se o atual presidente Jair Bolsonaro ou a ex-presidente Dilma Roussef. Foi Dilma Roussef. Polêmicas à parte, a data reitera a importância dessa obra para adeptos de religiões de cunho cristão, ainda mais em um momento difícil como tem sido o da pandemia da covid-19.

No Evangelho, para a igreja católica, encontram-se 73 livros, sendo que 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Já a Bíblia usada pelas igrejas protestantes possui 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Livros escritos em épocas diferentes. A Bíblia começou a ser escrita há cerca de mil anos antes de Cristo. Os textos não foram escritos de uma vez só. Cada livro foi escrito em contexto cultural e religioso e gêneros literários diferenciados, com intenções teológicas diferentes.

Como prova de que a Palavra de Deus exposta no Evangelho é um guia para a prática do bem, o pastor Daniel Rocha, da igreja evangélica Assembleia de Deus, não abre mão da obra como norteadora para atuar na função de diretor administrativo do Hospital do Pronto Socorro Municipal no bairro do Guamá. "No Evangelho, a principal preocupação é com o bem-estar integral do ser humano, isto é, ele se preocupa com as condições espiritual , social, familiar e salutar do homem. E neste contexto entra o papel da saúde".

Então, como pontua o pastor, a preocupação com a saúde física das pessoas passa a ser também uma bandeira levantada pelo Evangelho, pois Jesus veio salvar e curar a todos que confiantemente acolhem sua mensagem restauradora. "Em sua missão evangelística, Jesus viajava pelas cidades, e todos os doentes que Ele encontrava pelo caminho eram curados física e emocionalmente, inclusive, havia alguns casos de curas psíquicas", acrescenta o pastor Daniel.

"Esta data é muito significativa por reconhecer a importância do Evangelho na sociedade, pois o Evangelho é carregado de valores intrínsecos à vida, respeitando o indivíduo em sua integralidade", observa o pastor. "E certamente este dia convida a todos a conhecerem o que é verdadeiramente o Evangelho: respeito à diversidade, olhar o excluído com humanidade, lutar por uma sociedade mais justa e com equidade, estender a mão aos desamparados. Enfim, ele ensina valores e princípios de vida no seio da sociedade: acolhimento, dignidade, amparo e, sobretudo, justiça social em uma amplitude integral do ser humano (físico, social e espiritual)".

O pastor Daniel Rocha observa que se vive agora um tempo atípico, em que se experimenta muito sofrimento em escala mundial. Enfatiza que nesta data é preciso se atentar para três princípios universais ensinados e vivenciados por Jesus: a solidariedade, a empatia e a compaixão. É preciso se perceber o outro, "...conseguir enxergar que existem pessoas que estão vivendo momentos de dor, sofrimento e necessidades"; colocar-se no lugar do outro e entender suas dores, ajudando aquele que sofre, e se dispor a fazer algo pelo próximo", conclui.

O cura da Sé, cônego Roberto Cavalli, na Catedral Metropolitana de Belém, também ressalta a importâncial social do Evangelho na data dedicada à proclamação do legado de Jesus Cristo (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

O espiritismo e a igreja católica trazem mais visões

Para o professor Antônio Almeida, 4º vice-presidente da União Espírita Paraense (UEP), "...a instituição do Dia do Evangelho é o lançamento da semente para chamar a nossa atenção para a sabedoria fundada no amor que a vida de Jesus representa para a humanidade". Ele diz que a data evidencia o nosso reconhecimento aos ensinamentos cristãos que devem nortear as nossas vidas, pois são fundados na lei da fraternidade universal, única capaz de solucionar os graves problemas humanos.

Antônio Almeida lembra que o Evangelho foi trazido pelo Cristo, com "...a sublime mensagem sobre a nossa origem divina e a nossa imortalidade, destinando-nos a um futuro de felicidade, que pode ser alcançada no mais breve tempo, ao vivermos a regra do amor ao próximo, que é a síntese da mensagem de Jesus". Acerca da experiência na pandemia da covid-19, Antônio Almeida enfatiza: "A imortalidade da alma, que é um princípio presente em todas as religiosidades, nos proporciona consolo, diante das "perdas" dos relacionamentos diretos que todos vivemos durante a pandemia, e deve despertar em nós a expectativa sobre os reencontros com os entes que amamos, que nos antecederam na viagem de volta para a vida espiritual".

O cura da Sé, cônego Roberto Cavalli, relaciona o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho com a missão de evangelização da Igreja Católica. "Essa data é importante para os fiéis católicos, pois a nossa missão, a missão da Igreja é de evangelizar, e um dos modos da evangelização se dá por meio da Proclamação da Palavra, do Evangelho". E isso no sentido que foi pedido por Jesus a cada discípulo, a cada missionário. Para isso, é fundamental conhecer e aprofundar o estudo do Evangelho.

"O Evangelho traz o ensinamento, vem auxiliar a sociedade a trilhar um caminho que leva a Deus, e esse caminho nos ensina a ser justos, a fazer o bem, a perdoar, a amar; o Evangelho é um guia para a Humanidade", enfatiza o cônego Roberto. No contexto da pandemia, essa obra traz o alento, com mensagem de Jesus para as pessoas terem coragem diante dos desafios da vida, e se insere no contexto da esperança com as vacinas e a ajuda mútua entre cidadãos no mundo, como finaliza o religioso.