Mulheres tiveram almoço especial no Restaurante Popular de Belém

O almoço do Dia das Mulheres foi especial no Restaurante Popular Paulo Frota, em Belém. Com um cardápio diferenciado, quem deixou para fazer a refeição nesta terça-feira (8) teve como prato principal estrogonofe de carne, acompanhado de batata frita, farofa e laranja, como sobremesa. As frequentadoras aprovaram a iniciativa e comemoraram a data no local.

Opção acessível

A iniciativa foi de muita importância para Maria de Fátima, de 65 anos. Moradora de Icoaraci, ela sempre vem à Belém e frequenta o Restaurante Popular regularmente há, pelo menos, dois anos. No Dia das Mulheres, o espaço foi a sua escolha para um almoço especial: “Hoje eu me arrumei para sair e comemorar o Dia das Mulheres, andando pela cidade, passeando. Então eu me lembrei de vir aqui, almoçar e passear por Belém”.

Ela conta que costumava trabalhar com reciclagem, mas que agora, devido à idade, está dando entrada no processo de aposentadoria. Sem emprego formal, Fátima explica que o funcionamento do restaurante é muito importante para ela, não apenas no dia de hoje.

“Para mim importa muito. Esse restaurante popular aqui mata a fome de muita gente. Tantas pessoas carentes que não tem nada para comer. Eu mesma já passei por muita situação difícil e ainda passo”.

Para Maria de Fátima, o custo benefício da refeição no “Popular”, como ela chama carinhosamente, vale muito a pena: “E o que são dois reais? Hoje em dia, com dois reais não se compra nada. Mas aqui a gente come bem e a comida é boa. No Ver-O-Peso a comida está muito cara, em qualquer lugar está muito caro, aí fica muito difícil pra gente”.

Cardápio especial

Sobre o cardápio especial para o Dia da Mulher, Fátima atribuiu nota dez: “Estava ótima, um sabor diferente. Se eu tivesse trazido vasilha, eu teria levado comida pra casa. Quando eu me lembro de trazer vasilha, eu levo”, ela conta.

Quem também tem o hábito é Léia Chaves, de 55 anos. Desempregada devido a problemas de saúde, ela conta que almoça todos os dias no Restaurante Popular e, algumas vezes, leva a comida para jantar em casa. “Eu já comprei aqui mais uma por dois reais. Com esse preço a gente compra. Se fosse mais caro, aí já não dava!”.

Alimento do corpo e do coração

Léia Chaves e Nicivaldo Farias se conheceram no restaurante popular e celebraram o Dia Internacional da Mulher com o almoço especial. (Igor Mota / O Liberal)

Mas não é apenas o preço que faz com que Léia tenha uma relação especial com o restaurante, afinal, foi nesse espaço que ela conheceu o atual companheiro, o autônomo Nicivaldo Farias, de 65 anos.

“A gente se conheceu aqui e foi da vontade de Deus que nos unisse como casal”, ele comenta.

Para eles, o almoço especial pelo Dia das Mulheres foi uma surpresa. Léia conta que os dois foram almoçar como fazem diariamente e se surpreenderam com a decoração do espaço e o cardápio especial: “Eu não sabia, não. A comida está muito gostosa. Já vai servir como comemoração para o dia de hoje”, diz.

Quem também foi comemorar no Restaurante foi Maria do Socorro Rodrigues, manicure de 62 anos. Ela conta que prefere ir ao local todos os dias, não apenas pela economia, já que é mais barato do que cozinhar todo dia em casa, mas também para desfrutar da companhia dos amigos: “Eu faço unha a domicílio e quando acaba eu já aproveito e almoço aqui, ainda mais que eu moro só eu e Deus e é muito ruim comer só. Aqui não, eu tenho muitos amigos!”.

Maria do Socorro Rodrigues comemorou o Dia das Mulheres com as amigas que frequentam o restaurante diariamente. (Igor Mota / O Liberal)

Para o Dia das Mulheres, Maria preparou mimos especiais para compartilhar com as companheiras de bandeja, ou “as panelinhas”, como ela chama: “Eles gostam muito de mim aqui, da minha alegria. E, hoje, eu trouxe uns docinhos e canudinhos pra gente comemorar. Já dei para todas as minhas amigas, batemos foto e foi muito bom!”, ela conta.

Recepção diferente no Dia da Mulher

Segundo o supervisor fiscal do Restaurante Popular, Alfredo de Beijer, a iniciativa teve, como principal objetivo, não deixar a data passar em branco e homenagear as mulheres frequentadoras do local: “A gente resolveu fazer uma decoração diferente, uns cartazes, para dar uma cor e uma animada no ambiente. Mas o resultado mesmo veio delas, que chegaram aqui bem cedo, entraram primeiro na fila, hoje, e estão sempre por aqui”.

Alfredo conta que a ideia do prato especial foi da equipe de nutricionistas que gerenciam o cardápio do restaurante. “Na hora, quando sugeriram o estrogonofe de carne, a gente abraçou a ideia e, pelo visto, a aceitação está sendo muito boa. Até agora, todo mundo está gostando”, ele diz.

O Restaurante Popular Paulo Frota é um serviço de segurança alimentar, que serve em média 1.200 refeições por dia, no horário do almoço, de segunda à sexta-feira, com custo subsidiado pela Prefeitura de Belém e mantido por meio do Banco do Povo de Belém. Diariamente, os frequentadores pagam o valor simbólico de R$ 2 pela refeição, cuja qualidade é aferida por nutricionistas de uma empresa terceirizada.