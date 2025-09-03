Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia da Independência: veja como será o Desfile Cívico-Militar em Belém neste domingo (7)

A expectativa é de que o evento reúna mais de quatro mil pessoas, entre militares e civis

Ayla Ferreira*
fonte

Desfile militar. (Foto: Igor Mota / Arquivo)

Para celebrar os 203 anos da Independência do Brasil, o Desfile Cívico-Militar será realizado neste domingo (7), na avenida Presidente Vargas, em Belém. O evento terá início às 9h e possui duração prevista de três horas. A expectativa é de que o evento reúna mais de quatro mil pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.

O evento terá coordenação do governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro. Além disso, uma representação de 14 militares da Marinha Francesa irá compor o grupamento de desfile militar na Av Presidente Vargas. A banda de música do Instituto Federal do Pará (IFPA) irá realizar a abertura do desfile.

Marinha

A Marinha do Brasil (MB) estará representada no desfile de 7 de Setembro por um efetivo de 610 militares. O grupamento contará com a presença de seu Comandante e Estado-Maior, quatro companhias de militares da Força e a Banda de Música do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

Além do contingente, a Marinha desfilará com viaturas e embarcações empregadas em atividades de fiscalização do tráfego aquaviário, operações ribeirinhas, ações de assistência social e na salvaguarda da vida humana no mar.

Exército

Será representado por 970 militares e, ainda, por 450 alunos do Colégio Militar de Belém (CMBel). O público também vai poder ver o desfile de 14 viaturas do Exército, entre elas, 6 motocicletas de combate, 1 obuseiro e 1 morteiro pesado, conhecidos popularmente como "canhões", além de dois blindados Guarani, de transporte de pessoal; uma embarcação de combate Guardian, viaturas especializadas de comunicação, controle e manutenção e viaturas logísticas de suprimento.

Força Aérea

A Força Aérea se fará presente com 330 militares da tropa da guarnição de aeronáutica de Belém, representando nove organizações militares e dois esquadrões aéreos que realizam missões de defesa, transporte, busca e salvamento, patrulha marítima e evacuação aeromédica.

Polícia Militar do Pará

Segunda corporação mais antiga do Brasil, a Polícia Militar do Pará levará para a avenida Presidente Vargas 544 integrantes dos grupamentos a pé e 80 alunos Programa de Supervisão Militar Educacional motorizados e da cavalaria, além de 35 viaturas, 12 dicilos e a banda de música da corporação.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Ao todo, 302 integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará desfilarão neste 7 de Setembro, distribuídos em cinco pelotões que representam os esquadrões de salvamento, combate a incêndio, defesa civil e guarda-vidas, acompanhados de 10 viaturas utilizadas nas ações de resgate.

Polícia Civil

A Polícia Civil fará um desfile motorizado com 10 viaturas, entre elas um blindado, um veículo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e outro do acervo da polícia.

Guarda Municipal de Belém

Será representada no desfile por 190 guardas municipais, seguidos de 9 viaturas utilizadas pela GMB nas atividades de rotina e 40 motos.

Também vão participar outras instituições, como o Movimento Bandeirante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Defensoria Pública, a Cavalaria da PM, o Departamento de Estado de Trânsito (Detran), o grupo Feras Motoclube, a Escola Madre Celeste, a Cruz Vermelha e a Igreja Assembleia de Deus.

A Secretaria de Segurança Pública (Segup) vai coordenar a interdição de vias e o ordenamento do trânsito no entorno da avenida Presidente Vargas. 


*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

03.09.25 14h23

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE PÚBLICO

BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

01.09.25 15h09

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

FUMAÇA

Belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

A fumaça é verificada nos bairros de Batista Campos e parte dos bairros do Guamá e Terra Firme

01.09.25 8h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda