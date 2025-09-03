Dia da Independência: veja como será o Desfile Cívico-Militar em Belém neste domingo (7)

Para celebrar os 203 anos da Independência do Brasil, o Desfile Cívico-Militar será realizado neste domingo (7), na avenida Presidente Vargas, em Belém. O evento terá início às 9h e possui duração prevista de três horas. A expectativa é de que o evento reúna mais de quatro mil pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.

O evento terá coordenação do governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro. Além disso, uma representação de 14 militares da Marinha Francesa irá compor o grupamento de desfile militar na Av Presidente Vargas. A banda de música do Instituto Federal do Pará (IFPA) irá realizar a abertura do desfile.

Marinha

A Marinha do Brasil (MB) estará representada no desfile de 7 de Setembro por um efetivo de 610 militares. O grupamento contará com a presença de seu Comandante e Estado-Maior, quatro companhias de militares da Força e a Banda de Música do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

Além do contingente, a Marinha desfilará com viaturas e embarcações empregadas em atividades de fiscalização do tráfego aquaviário, operações ribeirinhas, ações de assistência social e na salvaguarda da vida humana no mar.

Exército

Será representado por 970 militares e, ainda, por 450 alunos do Colégio Militar de Belém (CMBel). O público também vai poder ver o desfile de 14 viaturas do Exército, entre elas, 6 motocicletas de combate, 1 obuseiro e 1 morteiro pesado, conhecidos popularmente como "canhões", além de dois blindados Guarani, de transporte de pessoal; uma embarcação de combate Guardian, viaturas especializadas de comunicação, controle e manutenção e viaturas logísticas de suprimento.

Força Aérea

A Força Aérea se fará presente com 330 militares da tropa da guarnição de aeronáutica de Belém, representando nove organizações militares e dois esquadrões aéreos que realizam missões de defesa, transporte, busca e salvamento, patrulha marítima e evacuação aeromédica.

Polícia Militar do Pará

Segunda corporação mais antiga do Brasil, a Polícia Militar do Pará levará para a avenida Presidente Vargas 544 integrantes dos grupamentos a pé e 80 alunos Programa de Supervisão Militar Educacional motorizados e da cavalaria, além de 35 viaturas, 12 dicilos e a banda de música da corporação.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Ao todo, 302 integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará desfilarão neste 7 de Setembro, distribuídos em cinco pelotões que representam os esquadrões de salvamento, combate a incêndio, defesa civil e guarda-vidas, acompanhados de 10 viaturas utilizadas nas ações de resgate.

Polícia Civil

A Polícia Civil fará um desfile motorizado com 10 viaturas, entre elas um blindado, um veículo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e outro do acervo da polícia.

Guarda Municipal de Belém

Será representada no desfile por 190 guardas municipais, seguidos de 9 viaturas utilizadas pela GMB nas atividades de rotina e 40 motos.

Também vão participar outras instituições, como o Movimento Bandeirante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Defensoria Pública, a Cavalaria da PM, o Departamento de Estado de Trânsito (Detran), o grupo Feras Motoclube, a Escola Madre Celeste, a Cruz Vermelha e a Igreja Assembleia de Deus.

A Secretaria de Segurança Pública (Segup) vai coordenar a interdição de vias e o ordenamento do trânsito no entorno da avenida Presidente Vargas.



*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades