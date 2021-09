Dia da Independência começa com ruas tranquilas e presença de policiais

O começo deste Dia da Independência foi com a presença de muitos policiais nas ruas da Grande Belém. Porém, poucos manifestantes concentrados. Muitos atos estão previstos para a data, sobretudo no centro da capital. Nas ruas, alguns veículos que passam estão adornados com bandeiras do Brasil.

Na avenida Presidente Vargas, um dos pontos que deve ter várias manifestações alusivas ao Sete de Setembro, há policiais militares e guardas municipais espalhados em vários trechos. Os primeiros manifestantes chegavam de forma muito tímida. A praça da República estava bem tranquila.

A avenida Visconde de Souza Franco (Doca) já tem a presença de alguns manifestantes que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No Porto Futuro, outro ato deve ocorrer. Um dos principais atos pró-governo deve ser o que parte da escadinha, na Estação das Docas.

Ainda a favor da atual gestão federal, na rodovia BR-316, caminhoneiros se concentram próximo a uma loja de departamentos. Em Ananindeua, a presença de policiais militares e guardas municipais ainda é menor.

O Mercado de São Brás e o Largo do Redondo são os pontos de concentração de atos em oposição ao atual governo federal e também do tradicional Grito dos Excluídos. A concentração de manifestantes também ainda está no início, mas já há muitos policiais militares e guardas municipais concentrados.

Acompanhe toda a cobertura dos atos de Sete de Setembro, ao longo do dia, nos veículos do Grupo Liberal de Comunicação e redes sociais!