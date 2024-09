Dia da Independência 2024 reúne forças civis e militares em Belém

A capital paraense celebrou o Dia da Independência na manhã deste 7 de Setembro de 2024 com um desfile cívico-militar, que contou com a presença de forças armadas e a participação da população. O evento destacou a importância da união entre sociedade e instituições de defesa do país, com declarações do governador do Pará, Helder Barbalho; do Vice-almirante Sérgio Renato Berna Salgueirinho, comandante do 4º Distrito Naval; e do General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, comandante Militar do Norte.

Para o governador do Pará, a valorização da história do Brasil e a participação popular são essenciais para o fortalecimento da democracia e da união nacional. “Valorizar a história do Brasil e festejar a participação da sociedade em homenagem à independência do Brasil [...] são fundamentais para que possamos ser uma democracia plena e viver em união. E é isso que desejo neste momento em que a sociedade vai às ruas para homenagear as suas forças militares, mas também para participar demonstrando o amor ao civismo, à nossa pátria e à bandeira”, disse Helder Barbalho.

“Todos prestamos serviço de proteção ao país e à sociedade, e a confiança é palavra determinante para o bom exercício deste momento”, acrescentou o governador, pontuando a presença de famílias como indicativo de valorização da história do país.

O comandante do 4º Distrito Naval também destacou o envolvimento popular no evento, reforçando a importância da interação entre a sociedade e as Forças Armadas. “É uma ótima oportunidade para a gente ver as famílias, o cidadão paraense, brasileiro prestigiando o desfile e as organizações civis e militares que compuseram esse desfile que foi belíssimo. Foi emocionante” afirmou o Vice-almirante Sérgio Renato Berna Salgueirinho.

Para o comandante Militar do Norte, o desfile representou uma verdadeira celebração do patriotismo. “Acho que é uma demonstração de integração. No Dia da Pátria, a gente vê as pessoas todas vibrando, independentemente de serem militares ou civis, com um sentimento de patriotismo na face. Foi impecável”, destacou o general de exército José Ricardo Vendramin Nunes.