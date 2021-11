Dia da Consciência Negra é celebrada com seminário em comunidade quilombola

Nos próximos dias 25 e 26 de novembro, em alusão aos 50 anos do Dia da Consciência Negra, será celebrado o III Seminário Viva Palmares. Pela primeira vez, o evento é realizado em uma comunidade quilombola, no Quilombo Menino Jesus de Pitimandeua, no município de Inhangapi.

Nos últimos anos, os debates acerca da demarcação e titulação de terras indígenas e quilombolas ganharam mais destaques e o evento terá como objetivo a celebração de como essas comunidades ainda fazem parte do processo de construção sócio geográfica do território nacional. O professor Aiala Colares explica que realizar o evento em um local remanescente de quilombo é aflorar a discussão acerca da necessidade de construir políticas públicas para contribuir no desenvolvimento local dessas comunidades.

"A grande novidade é que a universidade está rompendo os muros e está indo até essas localidades para poder debater atividades acadêmicas e pensando também na possibilidade de elaboração de projetos que possam estimular o desenvolvimento regional", explica o docente.

O evento será aberto ao público a partir das 9h e as inscrições serão realizadas nos dois dias de festividade. Além disso, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as vivências e histórias da comunidade quilombola. Para isto, rodas de conversas, atividades culturais e brincadeiras africanas farão parte da programação.

Entre a programação, o público poderá conferir:

Dia 25 de novembro:



- Mesa de abertura: 20 de novembro: significado da luta antirracista

- Mesa 1: A Consciência Negra como movimento de reflexão da negritude

- Mesa 2: Formação social e cultural dos quilombolos e mocambos

- Lançamento do livro "Quilombo Now: o dossiê da Black Amazon"

Dia 26 de novembro:

- Mesa 3: Avanços e desafios na luta quilombola no Pará

- Conferência: Avanços e desafios de pesquisas em educação quilombola

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)