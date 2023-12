Dia da Bíblia é comemorado neste segundo domingo de dezembro

Neste segundo domingo do mês de dezembro, comemora-se o Dia da Bíblia. Criada em 1549, na Grã-Bretanha, a data começou a ser celebrada no Brasil em 1850, após a chegada dos primeiros missionários cristãos evangélicos, vindos da Europa e dos EUA. Desde 2001, a Lei Federal 10.335 instituiu a celebração em todo o território nacional. De acordo com o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) no Pará, pastor Adriano Casanova, cultos alusivos ao tema serão realizados hoje (10), em várias igrejas de Belém.

O sentido da data é convocar os seguidores de Jesus Cristo a se unirem em oração pela prática da leitura bíblica: “Todo segundo domingo de dezembro é um dia especial, que foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. É um dia de significado não somente para os evangélicos, mas para os cristãos de um modo geral”, explica o pastor Adriano Casanova.

O pastor Adriano Casanova é o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), no Pará (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Na SBB, a programação alusiva ao Dia da Bíblia iniciou na última segunda-feira (04), por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Adriano Casanova destaca a importância da data, em todo o país: “A cada ano, as comemorações pelo Dia da Bíblia vão crescendo, e a gente vai perdendo a noção de quantos eventos são realizados”, revela. A SBB possui representações em nove estados brasileiros: Amazonas, Pará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Adriano Casanova lê um exemplar da Bíblia Sagrada no barco da campanha 'Natal dos Ribeirinhos' (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Dentre as atividades propostas, estão: maratonas de leitura bíblica ininterrupta, leituras em praças e cultos em ação de graças. Na manhã deste domingo (10), a campanha Natal dos Ribeirinhos, que já faz parte da programação da SBB no Pará, abordará o Dia da Bíblia com a comunidade de Taperaçu, no município de Bujaru.

História da data no Brasil

Apesar de ter sido trazida ao Brasil em 1850, a primeira comemoração pública pelo Dia da Bíblia no país ocorreu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo (SP). Naquele ano, no dia 10 de junho, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil.

“A SBB é uma organização sem fins lucrativos. Não trabalhamos com doutrina, nem proselitismos religiosos. Temos a missão de difundir os ensinamentos bíblicos através de uma transformação integral do ser humano. Acreditamos que onde a Palavra chega, ela transforma vidas”, conclui.