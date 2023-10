Círio 2023: evangélicos se mobilizam para ajudar devotos de Nazaré

O Círio emana o sentimento de união e fraternidade independente da crença. Prova disso é a relação de membros de outras religiões que se mobilizam para ajudar os devotos de Nossa Senhora de Nazaré durante as procissões.

Um projeto evangelístico da Igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor, que fica na avenida Nazaré, surgiu para mudar o pensamento sobre a relação entre católicos e evangélicos. O grupo “Eu + Você = Jesus” foi idealizado por Zildomar Campelo, também pastor da Igreja. “O nome é sugestivo e mostra o que as duas crenças têm em comum: Jesus Cristo”, explica.

Esta é a 13ª edição do projeto, que traz pela primeira vez o tema “Eu + Você e Jesus, no caminho de Emaús”. “O tema faz referência a história de dois discípulos, que estão no livro de Lucas. Eles estavam tristes após a crucificação do Mestre, por se sentirem sozinhos. Enquanto caminhavam, conversavam com um homem sem saber que era Cristo. E quando perceberam, entenderam que Jesus estava o tempo todo ao lado deles. Neste ano, fizemos uma adaptação mostrando que em todos os caminhos Jesus também está, e por que não em Belém?”, diz o pastor Zildomar.

O grupo de voluntários é formado por aproximadamente 300 pessoas de todas as idades, da adolescência até a maioridade. E são divididos entre os grupos de segurança, decoração, louvor, intercessão, recepção e outras áreas.

Evangélicos da Assembleia de Deus se mobilizam para entregar água a romeiros (DIVULGACAO/ASSEMBLEIA DE DEUS BLINDADOS NO SENHOR)

A preparação começa semanas antes, com cultos em ação de graça, consagração, oração e também orientação aos voluntários, que são de todas as partes de Belém e Região Metropolitana.

Zildomar explica também a divisão das tarefas entre os voluntários no dia da grande procissão. “O grupo ‘Missão com Mulheres’ serve o público, a partir das 6h da manhã, com café, frutas, bolos, sucos e sanduíches. Também tem a equipe de jovens que fica responsável pela distribuição de 15 mil copos de água no lado de fora do templo. A Missão com Homens que garante a segurança, a Missão Pastoral que lidera a intercessão, a Missão com Música que garante 12 horas de músicas ininterruptas na igreja”, pontua o pastor.

VEJA MAIS

Além da ajuda com trabalho humano, a igreja abre as portas do prédio anexo no sábado, durante a Trasladação. O local foi cedido para a Cruz Vermelha e virou um ponto de apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), onde as pessoas recebem atendimento de primeiros-socorros.

O projeto nasceu através de uma revelação divina, em 2011, e tem o apoio do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, e do Pastor Presidente da Assembleia de Deus, em Belém, Samuel Câmara.

Segundo o pastor, a Assembleia de Deus nutre o sentimento de respeito pelas pessoas que participam do Círio, e por esse motivo a igreja abre as portas durante a festividade, para oferecer ajuda àqueles que precisam. “Oferecer um copo de água e uma alimentação é a forma que encontramos para demonstrar que Jesus veio para as pessoas e não para as instituições”, afirma.