Pará realiza simulado de atendimentos para os voluntários que atuarão no Círio 2023

A Cruz Vermelha realizará neste sábado (30), às 18 horas, um simulado realístico com todos os voluntários envolvidos no Projeto Círio 2023. A programação será no estacionamento G2 do Parque Shopping, localizado na Av. Augusto Montenegro. O objetivo é mostrar e criar uma situação parecida com as que acontecem nas procissões.

Cerca de 6 mil pessoas estão inscritas para atuar nas procissões deste ano e, para o simulado geral, são esperados 3 mil voluntários que participarão de uma simulação com múltiplas vítimas com diversos tipos de atendimentos como desmaios, fraturas, mal estar e criança perdida.

Os departamentos que estarão participando serão os Socorristas, Moto Resgate, equipes de ambulâncias, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, equipe de Busca e Paradeiro, Jurídico entre outros.