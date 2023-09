Dia da Árvore: falta de manutenção agrava riscos de quedas em Belém, diz especialista

No Dia da Árvore, comemorado nesta quinta-feira (21), chama-se atenção para a falta de manutenção e a ausência de acompanhamento do estado desses vegetais em Belém, como afirma o engenheiro florestal Deryck Martins. Esses fatores, segundo o especialista, podem estar ligados às diversas quedas de vegetais registradas ao longo de 2023. De janeiro a 20 de setembro, 35 árvores caíram na capital paraense, como apontam dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), divulgados nesta quarta-feira (20).

Belém tem acumulado um histórico de ocorrências frequentes de desabamento de árvores. No dia 19 de julho, um vendaval derrubou várias árvores na cidade, deixando um rastro de destruição em diversas ruas do centro. Em fevereiro, uma samaumeira caiu na Praça Santuário, no bairro de Nazaré. Já o caso mais recente foi registrado na manhã desta terça-feira (20), quando uma mangueira caiu em uma calçada na avenida Comandante Brás de Aguiar, também no bairro de Nazaré.

Dentro desse balanço, a Semma explica, ainda, que entre as espécies que caíram estão: ficus (5), oitizeiro (8), ipê (1), flamboyant (3), andirá-uxi (1), castanhola (1), jambeiro (1), palheteira (1), véu de noiva (1) e mangueira (13). Quanto à queda da Samaumeira, que era centenária, o caso não consta no balanço divulgado pela Semma, já que a ocorrência se tratou de queda de galhos, como pontuou o órgão.

Manutenção

Deryck Martins destaca que, parte das quedas das árvores que têm ocorrido, pode ser movida pela carência de manutenção e monitoramento escasso do estado desses vegetais pelo poder público. “Eu diria que é pela falta de manutenção e falta de monitoramento. As ações, que são realizadas por parte do poder público, são muito pontuais, são específicas. Não há, de fato, um monitoramento contínuo dessas árvores: de medição, de crescimento, de inclinação, de ocorrência de pragas, da saúde do vegetal”, pontua.

“A manutenção deve ocorrer de forma permanente. Então, você sabe que aquele vegetal, o quanto que ele está crescendo, como está se distribuindo a copa. Tem que observar a angulação, se está havendo uma inclinação, rachadura nas calçadas. É importante que se converse com a manutenção das árvores, com a manutenção dos outros equipamentos, como tubulações e fiações, por exemplo, para que haja realmente a compreensão do que está acontecendo e que atividades precisam ser realizadas”, avalia Deryck.

O especialista lembra, também, que o conflito das árvores com outros equipamentos urbanos, como fiações elétricas, também pode favorecer o risco de tombamento. “Quase sempre não há a priorização da vegetação. Pelo contrário, prioriza-se a fiação elétrica. E vai sendo feito uma poda para livrar a parte elétrica das árvores, o que muitas vezes vai causando tortuosidade, vai tornando elas inclinadas. Muitas vezes elas perdem equilíbrio, o que acaba acontecendo, quando expostas a intempéries, chuvas, vento forte, acabam vindo a cair”, afirma o especialista.

“É importante, para que haja uma manutenção adequada, para que haja um monitoramento adequado, que se conheça os vegetais. O primeiro passo é um inventário florestal, é um levantamento de todas as espécies vegetais para se conseguir fazer um monitoramento adequado. Existe uma especificidade da arborização urbana de Belém que são as mangueiras. Mais comumente tem sido observada a queda de vegetais centenários, o que acaba favorecendo. Então, há que se atentar para a necessidade de um plano específico para as mangueiras de Belém. O que não há hoje. É preciso considerar isso”, relata Deryck.

Meta

Até 2024, o esperado é que a gestão municipal realize o plantio de 120 mil novas árvores na capital. Atualmente, Belém reúne 15 árvores samaumeiras em espaço público e mais duas em locais particulares perto de via pública na área urbana, de acordo com um levantamento da Prefeitura de Belém, divulgado em fevereiro deste ano.

O agrônomo Cândido Neto pontua que a arborização contribui para o conforto térmico, além de promover melhorias à sustentabilidade e à biodiversidade. Com relação à árvore que caiu nesta quarta-feira, o especialista aponta as possíveis motivações: “A planta estava muito próxima do meio-fio, o solo estava um pouco compactado, pela visualização, e ela não teve, no crescimento, um bom desenvolvimento de profundidade da raiz”, diz.

“Geralmente, as quedas dessas árvores são mais frequentes naqueles locais onde são mais antigas, com grande porte. Você vê que muitas árvores que caem aí, por exemplo as mangueiras, principalmente, são as plantas que têm uma vulnerabilidade por causa da idade, do crescimento. E, em época de chuva, ventania, tem um risco de queda maior”, acrescenta Cândido.

Ações

Em nota, a Semma detalhou que “tem buscado identificar e erradicar esses problemas, para mitigar os acidentes com queda de árvores na cidade de Belém”. O órgão pontuou que “ações preventivas para evitar quedas de árvores na área urbana são feitas por meio de fiscalizações, que levam em conta problemas como podas irregulares não autorizadas, que provocam o desequilíbrio do vegetal; colocação de cimento na raiz de árvores, o que acaba por provocar o enfraquecimento da mesma; além das podas de rebaixamento e de equilíbrio, que contribuem para evitar quedas”.

