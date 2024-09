Dia ‘D’ de vacinação contra gripe é realizado em Belém neste sábado (14); veja onde se imunizar

Mais de 80 postos de imunização contra a gripe serão disponibilizados em Belém, neste sábado (14/09), durante o 'Dia D' de vacinação para o combate à influenza. Os postos irão funcionar nos distritos administrativos de Icoaraci, Outeiro e Bengui, das 8h às 17h.

Além disso, outros quatro postos também serão instalados em pontos estratégicos de Belém para atender os moradores. São eles: shoppings Grão-Pará e Pátio Belém, das 10h às 18h; Praça da República, das 9h às 12h, e Feira do Barreiro, onde o carro da vacina estará atendendo de 9h às 13h.

Público

A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O público-alvo são crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias); pessoas com 60 anos ou mais de idade; gestantes em qualquer período da gravidez; puérperas de até 45 dias após o parto; trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados; professores da rede pública e privada; indígenas a partir dos seis meses de idade e pessoas em situação de rua.

Também devem tomar a vacina policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas sócioeducativas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

“Para proporcionar à população um melhor atendimento e acesso à vacina, decidimos realizar não apenas um, mas três dias de mobilização. Em cada dia 'D' municipal, concentraremos os esforços em dois ou três distritos, aumentando o número de postos para alcançar mais pessoas e reduzir as filas”, explica a coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma, Nazaré Athayde.

Em todo o processo estarão envolvidas cerca de 1.200 pessoas, entre coordenadores de campanha, supervisores de área e de campo, vacinadores, registradores, apoio logístico, gerentes de unidade e outros segmentos sociais.

Mobilização

Os próximos dias de mobilização municipal da Campanha de Vacinação contra a Influenza em Belém serão realizados nos Distritos Administrativos da Sacramenta (Dasac) e do Entroncamento (Daent), no dia 21; e no dia 28 de setembro, a mobilização será nos Distritos Administrativos de Belém (Dabel), do Guamá (Dagua) e de Mosqueiro (Damos). Até o dia 25 de outubro, a população pode continuar procurando o imunizante nas salas de vacinação em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de todos os oito distritos de Belém, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.

Veja onde se vacinar

Postos de Vacinação disponíveis no sábado (14/09), das 8h às 17h:

Distrito de Outeiro (Daout)

Cotijuba

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n

Bar da Dona Casarina - Rua da Piçarreira

Pousada da Berna - Praia do Vai Quem Quer

Praia da Saudade (ESF Cotijuba) - Praia da Saudade

Seringal (ESF Cotijuba) - Comunidade Seringal

Outeiro

EFS Fama - Rua 16 de Novembro nº 109

Chalé - Rua 16 de Novembro nº 01 – Fama

ESF Fidélis - Alameda Rufino Nº 336

Escola Monsenhor de Azevedo - Rua Evandro Bonna Nº 296 - Itaiteua

Brasília (Postos 1 e 2) - Rua das Orquídeas s/n

UBS Outeiro - Rua São José s/n

ESF Outeiro – Trav. São Jorge nº 08

Distrito de Icoaraci (Daico)

ESF Eduardo Agelim - Av. 17 de Abril s/n

EMEIF Givanise Moreira de Moura - Rua Souza Franco s/n, entre Rua 2 de Dezembro e Pass. Douglas Cohen - Agulha

ESF Agulha - Rua 8 de Maio

EUI Jaime da Costa Teixeira - Rod. Augusto Montenegro, Rua Tancredo Neves nº 72 - Tenoné I

UBS Tenoné II - Rua Sexta Linha ao lado do Sesc

Igreja Assembleia de Deus - Rua Sexta Linha em frente ao Portal Viver Tenoné - Tenoné II

Igreja Assembleia de Deus – Trav. SN 12 - final da linha de ônibus - Tenoné II

Mercadinho Bom Jesus - Rua das Orquídeas Nº 81 - Tenoné II

Igreja Assembleia de Deus - Trav. WE 2 Nº72, próximo a Escola Rita Nery - Tenoné II

UBS Maguari - Alameda 15 S/N

Residencial Porto Laranjeira - Rua Alacid Nunes (Tenoné)

UBS Icoaraci (Salas 1 e 2) - R. Manoel Barata, 840 - Icoaraci

Liceu de Artes e Oficio - Trav. das Andradas Nº 886 - Icoaraci

Escola Alfredo Chaves - Rua 2 de Dezembro s/n - Icoaraci

Colégio Airton Senna - Rua Mario Andreaza, 62 – Tocantins - Parque Guajará

ESF Parque Guajará - Rua Orlando Canuto, Cj Ed Angelim, 6

ESF Tenoné I - Rua 1, Qd-A Nº 5 (Conj. Ipaupixuna)

Sendas da Esperança - Rua 1 Nº 43 (Conj. Bela Manuela) - Tenoné

ESF Águas Negras - Av. Hélio Amanajás Nº 33

Águas Negras - Posto 2 - Rua Oscarina D'arc Nº 400

ESF Paracuri II – Trav. Cinco

Distrito do Bengui (Daben)

UBS Sideral - R. Sideral, s/n - Parque Verde

Escola Alda Eutrópio de Souza - Al. Sucupira Nº 40 - Tapanã

Igreja do Evangelho Quadrangular - Rua Dr. Samir, Al. São Max nº 65 B - Tapanã

Igreja Assembleia de Deus - Pass. Estrela Dalva Nº 30 - Tapanã

Escola N. Sra. Aparecida - Rua Independência s/n - Tapanã

UBS Tapanã - Rua São Clemente s/n

ESF Tapanã III - Tv. Doze, 2-102 -

ESF Tapanã II – Rod. do Tapanã, 210

ESF UNA - Passagem Jarbas Passarinho, 29

UBS Parque Verde - Av. Padre Bruno Sechi, 1111 - Benguí

Escola Florestan Fernandes – Pass. Srg. Getúlio, 24 - Parque Verde

Parque Verde - Rua das Rosas

Posto Ibifan - Rua das Castanheiras s/n (antiga escola) - Satélite

Posto Sevilha - Rua Secundária s/n (Associação de Moradores) - Satélite

Posto Pedro Teixeira - Rua 1 s/n (Associação de Moradores) - Satélite

Posto Satélite - Tv. We-8

UBS Benguí II – Pass. Maciel s/n

Supermercado Mateus - Estrada do Benguí s/n

Escola Estadual Santa Bárbara - AV. Betânia, Al Isabel Nº 05 – Benguí

Centro Comunitário Unidos Venceremos - Pass. São José Nº153 - Benguí

ESF Benguí I - Rua Benfica s/n

Paróquia São Clemente - Rua São Clemente Nº 48 - Benguí

Comunidade São José - Rua Ajax de Oliveira Nº 1676 - Benguí

ESF Mangueirão - Rua São João Nº 1

Escola Jaderlar - Rua Chico Mendes Nº 61 - Mangueirão

C.C Boa Conquista - Rua Dr. Luiziel Guedes Nº 68 – Mangueirão

USF Panorama XXI - Qd. 24 s/n - Mangueirão

Escola Dep. João Carlos Batista - Tv. Cristina Cardoso – Panorama XXI - Cabanagem

ESF Cristo Redentor - Estrada do Benjamin Nº 85 - Cabanagem

Comunidade São Francisco de Assis - Rua Bom Sucesso Nº 64 - Cabanagem

UBS Cabanagem - Rua São Paulo s/n

ESF. Pratinha I - Rua Nova Nº 198 A

ESF Pratinha II - Rod. Arthur Bernardes, Rua Liberal, Qd 01

E. M. Duas Irmãs Bianca e Adriely - Rua Dorth s/n - Pratinha

UBS Pratinha (Postos 1 e 2) - Rod. Arthur Bernardes s/n

Igreja Assembleia de Deus Campo Aeroporto – Pass. Santo Afonso esq. São José - Pratinha

Igreja N. Sra. das Graças - Pass. Novo Continente Nº 20 - Pratinha

E.E.E.F Eunice Weaver - Rua de Capricórnio s/n - Pratinha

ESF. Pratinha II - Al 1 nº 13

Colégio Cordolina - 137, Passagem São Vicente, 105 - Pratinha

Posto Móvel - Pratinha

ESF Carmelândia - Rua Tancredo Neves QD 7, casa 4

Postos extras (pontos estratégicos)

Shopping Grão-Pará - Av. Centenário – 10h às 18h

Shopping Pátio Belém - Trav. Padre Eutíquio - 10h às 18h

Praça da República - 9h às 12h

Carro de Vacina – Feira do Barreiro – 9h às 13h.