Mpox: Pará é um dos 4 estados que aplicaram todas as doses da vacina contra a doença

O ministério da saúde iniciou a distribuição das vacinas contra mpox em 2023, quando começou a campanha de imunização contra a doença. Nesse período, apenas 4 estados aplicaram todas as doses da vacina que receberam. Pará, Pernambuco, Sergipe e Tocantins.

Segundo levantamento realizado pelo G1 nacional, os estados informaram terem sido abastecidos com 48.052 doses, mas só usaram 29.913, ou 62% do que receberam. Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Maranhão não aplicaram nem a metade dos imunizantes que foram repassados.

Alguns estados, como Amapá e Rio de Janeiro, informaram que não têm mais imunizantes disponíveis para aplicação. Santa Catarina, Acre, Goiás e Distrito Federal, afirmaram que ainda têm doses, mas apenas para públicos específicos e para completar esquemas vacinais (duas doses).

Roraima e Paraíba informaram perdas técnicas, como vencimento e descongelamento dos lotes.

Já Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Mato Grosso, Alagoas, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais e Amazonas não informaram se ainda possuem doses a aplicar.

O Ministério da Saúde adquiriu 49 mil doses da vacina em 2023. O restante que não foi repassado aos estados seguiu para instituições de pesquisa parceiras da pasta e para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), responsável por controlar a qualidade das vacinas utilizadas no país.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)