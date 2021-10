Dia D da Campanha de Multivacinação ocorre neste sábado em Belém

Voltado principalmente para pessoas de até 15 anos de idade, o dia D da Campanha de Multivacinação, neste sábado (16), conta com 18 tipos de imunizações, sendo 14 específicos para este público. No total, são 11 postos de saúde participando da iniciativa na capital paraense, em uma ação organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ligada à Prefeitura de Belém, que funciona das 8h às 14h. A vacinação, no entanto, será estendida até o fim do mês, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre as vacinas que as Unidades de Saúde ofertam para as crianças estão a BCG e a de Hepatite B, aplicadas ao nascer; a VIP e a Pentavalente, para dois, quatro e seis meses de vida; Pneumo 10, com dois e quatro meses, e reforço com um ano; Rotavírus, com dois e quatro meses; Meningo C, com três e cinco meses e reforço com um ano; febre amarela, para nove meses e quatro anos; tríplice viral, para crianças de um ano; VOP e DTP, com 15 meses e quatro anos; Hepatite A, para 15 meses; varicela para quatro anos; e a tetraviral, que está em falta e está sendo substituída por tríplice viral e varicela. Já em adolescentes, a imunização é contra o HPV, sendo que meninas recebem a vacina dos nove aos 14 anos e os meninos de 11 a 14; a Meningo ACWY, para quem tem de 11 e 12 anos; e a DT, para quem possui 14 anos de idade.

Na UMS do bairro Curió-Utinga, o enfermeiro Lailson Castro explicou que o papel dos profissionais de saúde é justamente fiscalizar se os pacientes que buscam as imunizações realmente precisam delas. “Temos que avaliar e vacinar com o que ainda falta, cada caso é um caso. Temos 14 vacinas para crianças e adolescentes, mas nem todos que vêm aqui poderão se vacinar. A importância de estar em dia com as vacinas desde cedo é que a pessoa, no futuro, terá mais qualidade de vida e menos problemas de saúde”, diz. A procura, no sábado, foi moderada, mas o profissional acredita que, nos próximos dias, deve se intensificar.

O técnico de enfermagem Ranilson Santos, de 29 anos, esteve no posto com seu filho, de um ano, para verificar se ele precisaria de alguma imunização. “Fiquei sabendo pela minha esposa, ela viu na internet e me avisou. Vim aqui porque é importante estar em dia com as vacinas. A criança precisa ficar imune a várias doenças, e acho que na pandemia a gente relaxou um pouco com outras vacinas, fora a da covid-19”, comenta.

A bancária Jéssica Rosa, de 33 anos, estava na mesma situação. Levou a filha, Manuele, de 11 anos, até a unidade de saúde apenas para uma checagem da imunização. “Ela sempre tomou as vacinas no dia, acho muito importante. Vim para verificar se estava tudo certo com a vacinação dela e estava. Nem precisou tomar nenhuma”, conta a mãe.

Embora a campanha seja voltada para crianças e adolescentes, grávidas também podem ir até os postos de saúde buscar imunização contra DT, DTPA, Hepatite B e Influenza, aplicadas conforme avaliação do enfermeiro ou técnico de enfermagem. Adultos em geral podem se imunizar contra DT, Hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, também conforme avaliação da carteira de vacinação e o histórico do paciente.

Veja mais informações:

Locais de vacinação:

1: UMS Fátima - Umarizal

2: UMS Tapanã - Tapanã

3: UMS Maracajá - Mosqueiro

4: UMS Paraíso do Pássaros - Maracangalha

5: UMS Guamá - Guamá

6: UMS Sacramenta - Sacramenta

7: UMS Satélite - Coqueiro

8: UMS Jurunas - Condor

9: UMS Icoaraci - Icoaraci

10: UMS Curió - Curió-Utinga

11: UMS Marambaia - Marambaia

Vacinas disponíveis:

Crianças:

BCG - Ao nascer

HEPATITE B - Ao nascer

ROTAVÍRUS - 2 e 4 meses

VIP - 2, 4 e 6 meses

PENTAVALENTE - 2, 4 e 6 meses

PNEUMO 10 - 2, 4 meses e reforço com 1 ano

MENINGO C - 3, 5 meses e reforço com 1 ano

FEBRE AMARELA - 9 meses e 4 anos

TRÍPLICE VIRAL - 1 ano

HEPATITE A - 15 meses

VOP - 15 meses e 4 anos

DTP - 15 meses e 4 anos

VARICELA - 4 anos

TETRAVIRAL (em falta em toda rede a nível nacional, substituída por TV + varicela)

Adolescentes:

HPV :

•Meninas - 9 a 14 anos

•Meninos - 11 a 14 anos

MENINGO ACWY- 11 a 12 anos

dT - 14 anos

Grávidas:

dT

dTPA

HEPATITE B

INFLUENZA

Todas as vacinas das grávidas serão aplicadas conforme avaliação e anamnese do enfermeiro ou do técnico de enfermagem

Adultos:

dT

HEPATITE B

FEBRE AMARELA

TRÍPLICE VIRAL

Aplicação conforme avaliação da carteira e histórico do paciente