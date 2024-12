'Dia D': ação de combate à dengue em Belém será neste domingo (1); veja a programação

Com a proximidade do período chuvoso, o "Dia D" de Combate ao Aedes Aegypti será realizado em Belém neste domingo, 1º de dezembro. Com o tema "Visita Segura, Casa Protegida", a ação visa mobilizar e conscientizar a população sobre a importância de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Somente em 2024, foram registrados 2.984 casos da doença na capital paraense. A iniciativa é da Prefeitura de Belém, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A programação vai ocorrer das 8h às 12h, na praça da República, com a participação de mais de 300 servidores da Saúde de Belém. Entre as atividades programadas, estão exposições, jogos educativos, teatro de fantoches e oficinas de reaproveitamento de materiais, como garrafas Pet e vidro, que costumam ser criadouros do Aedes Aegypti.

No estande que vai ser montado na praça, o público terá conhecimento geral sobre o trabalho realizado pelas equipes de Educação em Saúde na capital e nos distritos, com destaque para maquetes que mostram possíveis depósitos de larvas do mosquito, além da exposição dos materiais utilizados pelos agentes de Combate às Endemias (ACE´s). Também será promovido espaços de pintura para as crianças, todas com foco na temática "Visita Domiciliar".

A programação conta também com uma caminhada dos profissionais da Saúde no entorno da Praça da República, para sensibilizar a população sobre a importância da cooperação comunitária no combate ao mosquito transmissor da doença.

Uma equipe do Laboratório Entomológico da Sesma estará presente no espaço, apresentando aos visitantes as fases do ciclo evolutivo do Aedes Aegypti. A população vai ter a oportunidade de conhecer, ainda, as estratégias de controle químico utilizadas no município, com demonstração de equipamentos e produtos, como inseticidas e larvicidas, utilizados no combate às endemias.

Unidade móvel

Além das atividades educativas, ao longo de toda a programação a unidade móvel de vacinação estará disponível na praça da República, oferecendo a vacina contra a Influenza para toda a população com idade a partir de 6 meses, além dos imunizantes dT (Difteria e Tétano) e Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola).