Dezembro Vermelho: ONG Arte Pela Vida impulsiona debate sobre HIV/Aids em Belém

A iniciativa integra o Dezembro Vermelho e reforça o papel da Arte Pela Vida na inclusão social e cultural de pessoas vivendo com HIV/Aids na Amazônia

Laura Serejo

A luta contra o preconceito e pela garantia de direitos humanos ganha destaque em Belém com a realização da 13ª edição da “Cinema Mostra Aids”, programa nacional de conscientização sobre HIV que chega à capital paraense nos dias 3 e 4 de dezembro, às 18h, em duas faculdades de Belém. O evento gratuito une o Grupo Pela Vidda/SP e a ONG Arte Pela Vida na promoção de debates sobre HIV, dignidade e enfrentamento ao estigma. A iniciativa integra o Dezembro Vermelho e reforça o papel da Arte Pela Vida na inclusão social e cultural de pessoas vivendo com HIV/Aids na Amazônia.

A Mostra exibirá gratuitamente o curta “Posso Te Beijar”, o documentário “Indetectável, Intransmissível” e o longa “Tente Entender o que Tento Te Dizer”, seguidos de rodas de conversa com o ativista e convidados, ampliando a discussão sobre vivências com HIV e combate ao preconceito.

Belém e o alerta para a prevenção

De acordo com a organização do evento, a escolha pela capital paraense reforça a necessidade de ampliar o debate local: Belém registrou, em 2022, a maior taxa de detecção de Aids entre as capitais brasileiras, com 58,4 casos por 100 mil habitantes. A coordenação da programação é realizada por Beto Paes, gestor público e ativista social com mais de 30 anos de militância em direitos humanos e na defesa da população LGBTQIAP+.

“Com mais de 30 anos de militância na defesa dos direitos humanos, sei que o preconceito é a maior barreira, superando até mesmo o acesso aos serviços de saúde. Minha experiência como gestor público me mostra que não há política eficaz sem diálogo. A Mostra Cinema Aids, neste Dezembro Vermelho, é essencial para levar informação sobre longevidade e dignidade a quem mais precisa, unindo a arte à nossa luta por justiça social”, afirma.

Criada em 1997 pelo Grupo Pela Vidda/SP, a Mostra utiliza o cinema como ferramenta de saúde pública e conscientização. A edição em Belém celebra os 40 anos da resposta governamental brasileira à epidemia de Aids e conta com apoio do Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e ISTs (DATHI), do Ministério da Saúde.

Serviço – 13ª Cinema Mostra Aids em Belém

Datas: 3 e 4 de dezembro

Horário: 18h

Entrada: gratuita

Locais: faculdades particulares UNIFAMAZ e UNIESAMAZ.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

