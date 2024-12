Dezembro Laranja: confira dicas para se proteger do câncer de pele

O câncer de pele é o tipo mais comum entre os brasileiros e representa 33% de todos os diagnósticos da doença, com cerca de 185 mil novos casos por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Por isso o mês de dezembro, marcado pelo início do verão em boa parte do Brasil, foi escolhido para a campanha de conscientização Dezembro Laranja. A dermatologista Caroline Palheta detalha as principais dicas para prevenir a doença.

A especialista recomenda o uso de roupas de proteção solar, como chapéus, bonés e camisetas de manga comprida, principalmente em dias de alta radiação UV. "Nas áreas que não conseguir cobrir com as roupas, usar o protetor solar de amplo espectro, acima de 50, resistente à água e suor, procurando renovar com frequência", explica.

VEJA MAIS

Ainda segundo a dermatologista, quanto mais clara a pele, maior a chance de queimaduras. Apesar de ter uma resistência maior aos danos causados pelos raios UV, a proteção ainda se faz necessária para pessoas com a pele negra.

Especialista alerta sobre os cuidados contra a doença (Foto: Arquivo pessoal)

Apenas nos cinco primeiros meses do ano de 2023, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) registrou 125 casos de câncer de pele no Pará. Dos casos notificados, 9 são de melanomas malignos de pele, 3 de carcinoma in situ da pele e os demais casos (113) de outras neoplasias malignas da pele. Trata-se do câncer mais comum no Brasil, correspondendo a mais de 30% dos casos de tumores malignos no país.

Apesar do alto grau de incidência, trata-se de uma doença que em grande parte dos casos é possível a prevenção e o tratamento sem sequelas. O câncer de pele ocorre pelo desenvolvimento anormal de células da pele, que acabam formando um tumor.

Com a chegada das férias de final de ano, os cuidados devem ser redobrados nas praias e balneários do estado, quando se recomenda evitar pegar o sol das 10h às 16h. Estas recomendações devem ser seguidas por todos, mas, principalmente por pessoas de pele e olhos claros, que são mais propensas a desenvolver tumores de pele.

Segundo a dermatologista, deve-se ficar atento à aparição de sinais que crescem rápido, que sangram com facilidade, que mudam de cor e as feridas que não cicatrizam. Em caso de suspeita, o usuário deve procurar o médico dermatologista para investigar o caso.

Tipos de câncer de pele

O câncer é caracterizado pelo crescimento descontrolado e anormal de células que formam as camadas da pele, o maior órgão do corpo humano. Existem os tipos de câncer de pele:

- O não melanoma: mais comum no país, que pode ser desenvolvido como carcinoma basocelular (nas células basais, presentes na camada mais profunda da epiderme) ou carcinoma espinocelular (células escamosas, que formam as camadas superiores da pele);

- O câncer do tipo melanoma (originado nos melanócitos, células produtoras da melanina, responsáveis pelo pigmento da pele) que, embora menos comum, é considerado um tumor mais agressivo e que, em estágio mais avançado, pode atingir outros órgãos.