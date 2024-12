Dezembro Laranja: ação leva consultas dermatológicas gratuitas neste sábado em Belém

Uma ação de saúde levará consultas dermatológicas preventivas gratuitas à população neste sábado (07), em Belém. Realizada pelo serviço de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa) a ação será das 9h às 15h, no Serviço de Referência Especializado em Dermatologia, localizado no CCBS/campus II, da Uepa, na capital paraense, como parte da campanha Dezembro Laranja.

O atendimento é aberto ao público, com vagas limitadas. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. A programação também é realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD),

A iniciativa tem objetivo de prevenir o câncer de pele, o mais comum no Brasil. A doença é responsável por 33% dos diagnósticos oncológicos no país. O tema da campanha deste ano é: "Proteger a Pele é Proteger a Saúde".

Serviço

Consultas dermatológicas preventivas gratuitas - Dezembro Laranja

Data: 07/12 (sábado)

Horário: das 9h às 15h

Endereço: Serviço de Dermatologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/ Campus II), em Belém, na travessa Perebebuí, 2623, no bairro do Marco, em Belém.