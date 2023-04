Devotos participam da Missa do Lava-Pés na Catedral Metropolitana de Belém; assista

Na tarde deste quinta-feira (6), devotos compareceram à Catedral Metropolitana de Belém para acompanhar a Missa do Lava-pés, um importante momento das celebrações da Semana Santa. Após a celebração do ato litúrgico na igreja, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, irá lavar os pés de 12 fiéis. A celebração relembra o ato de humildade de Jesus Cristo ao lavar os pés de seus 12 apóstolos, em um de seus últimos gestos na noite da Santa Ceia.

Do ponto de vista da religião cristã, o momento desta Quinta-Feira Santa celebra também a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. Cristo, na noite em que ia ser entregue, ofereceu a Deus o corpo e o sangue, sob as formas de pão e vinho. E então entregou aos discípulos.

Nesta mesma noite, em todas as igrejas do mundo, é retirado de dentro do sacrário a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, e é posta em um local digno fora das Igrejas e capelas. Lá, permanece até o Sábado Santo (Sábado de Aleluia). O ato de se deixar o sacrário vazio dentro das Igrejas recorda o momento que é retirado Jesus Cristo para ser entregue à morte e depois colocado no santo sepulcro.