Devotos lotam a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré na Missa de Encerramento do Círio 2023

Devotos de Nossa Senhora de Nazaré lotaram a Basílica Santuário, na noite deste domingo (22), para a missa de encerramento do Círio 2023.A celebração começou às 18h e já terminou. Após a missa, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, fez um balanço da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré deste ano.

"Um evolvimento muito grande por parte da população, das paróquias, das regiões episcopais, das pessoas que vêm de fora. E depois um crescimento qualitativo, a piedade, a oração, a participação nas liturgias, as procissões muito bem feitas", declarou.

Ele também destacou a Romaria da Acessibilidade como "uma das grandes novidades" do Círio 2023. "Crianças, adolescentes, jovens ou adultos, que muitos consideravam quem sabe invisíveis na sociedade, e a igreja está contribuindo para lançar uma luz sobre essas pessoas e o valor que elas têm para a vida da igreja e da sociedade", declarou.

Basílica Santuário ficou lotada (Cristino Martins / O Liberal)

"O balanço do Círio é extremamente positivo. Vamos anunciar hoje a noite o tema do Vírio do ano que vem e amanhã começamos a preparar o próximo Círio", completou dom Alberto.

O anúncio do tema do Círio 2024 será às 21h40. Em seguida, às 21h45 ocorrerá o esperado espetáculo de fogos, que deve durar cerca de 5 minutos e vai colorir o céu de várias cores.