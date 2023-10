Círio 2023: confira como serão as últimas romarias oficiais e a programação de encerramento

Neste domingo (22), a partir das 8 horas, ocorrerá a Procissão da Festa, a terceira mais antiga romaria do Círio de Nazaré e a penúltima procissão da quadra nazarena. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é que cerca de 5 mil fiéis participem desta caminhada, que tradicionalmente possui um trajeto diferente a cada ano, assim como a Romaria da Juventude.

“Essa romaria também é dedicada a todas as instituições, órgãos de segurança, de saúde, voluntários e trabalhadores que, de alguma forma, contribuíram para a realização do Círio deste ano, e que no dia da grande procissão, muitas vezes não conseguem fazer a sua homenagem à Nossa Senhora por conta do trabalho executado”, contou Antônio Sousa, diretor de procissões.

Este ano, a romaria sairá da Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria, localizada na rua Boaventura da Silva, 1796, no Umarizal, passando pela Boaventura da Silva, travessa 9 de Janeiro, Antônio Barreto, avenida Alcindo Cacela, avenida Gov. José Malcher, Generalíssimo Deodoro, avenida Nazaré até a Praça Santuário, com previsão de 2h de duração, percorrendo 2,2 kmRealizada há mais de 110 anos, a procissão costumava sair de dentro da Basílica, pois não existia a Praça Santuário. A Imagem Peregrina é conduzida no carro berlinda, com decoração de Vando Nascimento. A missa antes da procissão será celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Não se sabe precisamente quando a primeira Procissão da Festa foi realizada, mas em 1881 já se tem registros históricos, 24 anos antes dos Barnabitas assumirem a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, em 1905. Era realizada à tarde, até que uma chuvarada em 1953 fez com que passasse a ser realizada pela manhã, o que aconteceu em 1954.

Em 2000, no dia 22 de outubro, a procissão coincidiu com o Jubileu de Ordenação de Dom Vicente Zico, Arcebispo Metropolitano de Belém na época. Por esse motivo, a Procissão saiu da Praça Santuário para a Catedral, onde foi celebrada uma missa solene no tablado armado em frente à Igreja. Em 2001, a romaria passou por todas as comunidades que fazem parte da Paróquia de Nazaré, em um percurso total de 4,3 km.

E, ainda no domingo (22), haverá o encerramento da 231ª edição do Círio de Nazaré, com uma missa celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém, na Basílica Santuário, seguida de apresentação da Amazônia Jazz Band, na Concha Acústica, de um vídeo mapping na fachada da Basílica e anúncio do tema do Círio 2024, além dos tradicionais fogos, apenas com espetáculo de cores e música. No total foram 15 dias de devoção e expressão de fé à Nossa Senhora de Nazaré.

“Foi mais um Círio especial, com um balanço muito positivo, em que as pessoas se sentiram mais seguras para estar nas ruas, unidas, e, portanto, a expectativa de público em todas as procissões foi superada. Muitas pessoas se aproximaram mais ainda de Deus e percebemos isso nos milhões de olhares de fé, lágrimas, emoções nos rostos. Também a quantidade de promessas depositadas nos carros no dia do Círio foi bem expressiva", avaliou o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) deste ano, Antônio Salame.

"Então creio que o nosso principal objetivo conseguimos alcançar: aproximar as pessoas de Deus. Nosso segundo objetivo também foi realizado, não tivemos nenhum incidente grave em nenhuma das 14 romarias. Isso é um verdadeiro milagre. E o nosso terceiro objetivo foi realizar as procissões dentro do cronograma previsto, sem demoras ou atrasos”, afirmou.

A partir das 21h15, será realizada uma projeção de vídeo mapping na fachada da Basílica de Nazaré pelo projeto “Cores, Sons e Sensações”. O espetáculo é aberto ao público. A realização é do VJ Lobo e da Amplicriativa, com apoio da Basílica Santuário, Diretoria da Festa de Nazaré e Arquidiocese de Belém. O projeto tem patrocínio da Equatorial Energia por meio da Lei Semear, do Ministério da Cultura e Governo Federal.

“Este ano o vídeo mapping vai contar a história das 12 virtudes de Nossa Senhora de Nazaré, das graças alcançadas por diversas pessoas que entrevistamos durante dois meses, como por exemplo uma mãe que conseguiu a sua casa depois de uma enchente. Vamos falar também como os barnabitas chegaram em Belém, depois do achado da Imagem por Plácido, como o local se tornou a Basílica Santuário que conhecemos hoje, celebrando seus 100 anos. E fazer uma homenagem ao nosso arcebispo, Dom Alberto”, destacou VJ Lobo.

O público pode acompanhar esse espetáculo presencialmente ou de casa: haverá transmissão ao vivo pela TV Nazaré, TV Círio, instagram do Círio de Nazaré (@ciriooficial ) e redes da Basílica Santuário. O vídeo mapping é uma técnica de projeção que consiste em programar conteúdos audiovisuais para serem projetados em objetos e superfícies como fachadas de prédios e monumentos.

A técnica permite que o artista promova a interação entre conteúdo audiovisual e, por exemplo, a arquitetura local. Para isso, a perspectiva e a luz sobre o objeto devem ser devidamente estudadas antes da projeção. Durante a projeção será anunciado o tema do Círio 2024.

O anúncio do tema do Círio 2024 será às 21h40. E, às 21h45, o show de fogos. O espetáculo de fogos deve durar cerca de 5 minutos e vai colorir o céu de várias cores. Neste ano, serão usados fogos de efeito pirotécnico de baixo ruído, respeitando a determinação da proibição de soltura de fogos de artifício com estampido em todo o Pará, integrante do Código Estadual de Proteção aos Animais. Os fogos serão instalados próximos da Basílica.

Para garantir a segurança do encerramento da festa, o Arraial de Nazaré será fechado para a entrada do público a partir das 21h. Será reaberto somente na segunda, a partir das 9h. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, (Semob) fará o bloqueio da avenida Nazaré com a avenida Generalíssimo Deodoro e a Vila Leopoldina, a partir das 21 horas, visando à grande demanda esperada para assistir a programação.

A medida é necessária para garantir maior segurança viária aos pedestres, no acesso à Praça Santuário. As vias serão liberadas assim que os fogos encerrarem. Em função dessa interdição temporária, as linhas de ônibus que circulam pela avenida Nazaré serão desviadas pela travessa Rui Barbosa, seguindo pela avenida Gentil Bittencourt, a destino, e os que acessam a Nazaré, pela travessa Quintino Bocaiúva, seguirão direto pela Gentil Bittencourt, a destino.

Programação da segunda-feira (23)

A última procissão da festividade nazarena de 2023 ocorrerá nesta segunda-feira (23), a partir das 7h30, logo após a realização de uma missa campal na Praça Santuário, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Será o momento de encerrar, oficialmente, os 15 dias de toda a festividade nazarena. Antes da celebração da missa e da saída da romaria, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré subirá ao Glória, por volta de 6 horas.

A romaria do Recírio é a 14ª procissão da festividade. Durante o percurso, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré será conduzida por aproximadamente 800 metros, sendo este o menor trajeto das romarias oficiais. Os devotos seguem o andor com a Imagem da Virgem, que terá decoração de Djan Slaviero, pela passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela travessa Generalíssimo Deodoro, Avenidas Nazaré e Magalhães Barata até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt.

O percurso deve ser cumprido em até uma hora e, segundo estimativas do Dieese-PA e da Diretoria da Festa de Nazaré, deve reunir cerca de 50 mil pessoas.

A primeira procissão do Recírio remonta à metade do século XIX, mais precisamente o ano de 1859. Antigamente, o Recírio era feito no domingo à tarde com a volta da Imagem para a Capela do Palácio do Governo, fato relatado em 1859. Já conhecido como “Último Ato da Festividade Nazarena”, ao chegar na Praça em frente ao Palácio, a procissão era encerrada com uma missa e com o disparo de fogos de artifício. Atualmente, após a procissão, a imagem fica na capela do colégio e depois segue para a Basílica Santuário, onde permanece durante o ano.

Domingo (22)

• Missa de Encerramento - 18h

• Após a missa, a diretoria se deslocará para a Casa de Plácido, onde será anunciado o coordenador para o biênio 2024/2025

• Show Amazônia Jazz Band na Concha Acústica -19h30 às 20h45

• Missa 20h, que terminará às 20h45

• Apagam as luzes da fachada da Basílica às 20h45 (BSN, Calçadão, Alameda D. Alberto Ramos, Lírio Mimoso)

• Pré - Mapping – 21h

• Apresentação Vídeo Mapping "Sons e Sensações" – 21h15

• Anúncio do Tema do Círio 2024 - 21h40

• Fogos - 21h45

• Música e mensagem final na fachada da Basílica - 21h50

• Encerramento e dispersão - 22h

Obs. Funcionamento do Arraial e Parque: Para os brinquedos às 21h, fecha o arraial às 21h, não entra no arraial, só sai. Dispersão - 22h

Segunda (23):

Recírio 2023

06h – Subida da Imagem Original de Nossa Senhora, na Basílica Santuário

06h30 – Missa do Recírio, na Praça Santuário

07h30 – Recírio, saída da Praça Santuário

Fonte: Diretoria da Festa de Nazaré