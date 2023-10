Círio 2023: pequeninos invadem as ruas de Belém para a Romaria das Crianças

A 31ª Romaria das Crianças ganhou as ruas de Belém às 8h15 neste domingo, 14. Inúmeras famílias com crianças e bebês celebram a imagem peregrina. Entre os romeiros, está a família Souza. Naiane Souza trouxe a filha Jackeline, de 6 anos, para cumprir uma promessa de saúde. “A minha filha começou a adoecer, teve pneumonia, foi para a UTI. Aí eu me peguei a Nossa Senhora de Nazaré e desde que fiz o pedido ela se recuperou e nunca mais ficou doente. Decidi que venho todos os anos”, afirma.

A procissão tem expectativa média de 150 mil pessoas. Antônio Salame, diretor coordenador do Círio 2023, explica os sentimentos de realizar a 31ª edição.

“A expectativa é de 150 mil pessoas, mas vamos avaliar com a secretaria de segurança. É ótimo as crianças terem essa proximidade desde cedo. Na procissão elas já participaram da Guarda Mirim e o recado que deixo é o que deixo para os meus filhos: 'quando a gente caminha com Deus, a gente não se perde e tudo dá certo”, disse.

Promessas

Ao longo da romaria a equipe do Grupo Liberal encontrou alguns fiéis que não puderam ir ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano e escolheram a romaria das crianças para agradecer por suas graças alcançadas.

Dona Fátima França, 79 anos, aposentada, não pôde ir ao Círio por motivo de doença, no entanto, veio agradecer a sua saúde e de um amigo. “Sou cega e, mesmo sem ver, vim agradecer. Não pude ir aí Círio, mas estou aqui na Romaria das Crianças porque sou grata a nossa senhora”, esclareceu.

É a primeira vez que a família Lobato acompanha a romaria das crianças. Nara Lobato e o marido Washington Luiz levaram os filhos Luiz Guilherme, 4 anos e Lucas Micael, 4 meses, para agradecer pela vida. A mãe revelou que seu sonho era constituir uma família e engravidar, mas nas gestações anteriores sofreu aborto espontâneo. “Eu não podia ter filho. Tentei várias vezes e as gestações não seguravam, eu sempre perdia. Aí em 2018 fui à corda de Nossa Senhora e pedi para ela que eu pudesse gerar. Então engravidei do Luiz Guilherme, que hoje tem 4 anos”, relatou.

“Mas eu só vim pagar a promessa neste ano, depois do nascimento do Lucas, com 4 meses, porque antes eu fiz uma cirurgia de emergência” explicou, dizendo que participará em outros anos.

O marido Washington Luiz não professa a fé católica, contudo, quando descobriu que a esposa tinha uma promessa para engravidar e ele também queria ter filhos, abraçou a ideia e hoje celebra a graça alcançada. “Sou muito grato a Nossa Senhora. Sou candomblecista, minha esposa e eu nos encontramos há 4 anos. Ela não podia ter filhos e eu também queria ser pai, aí veio essa promessa. É lindo ver o poder da fé” completou.