Círio 2023: Romaria das Crianças homenageia Nossa Senhora de Nazaré em Belém

Uma semana após a grande procissão do Círio de Nazaré, a Romaria das Crianças reúne inúmeras famílias por algumas ruas de Belém. Com o percurso de 2,7 quilômetros, a Romaria dos pequenos, considerada a quarta maior procissão em número de participantes, acontece desde o início da década de 90, sempre no terceiro domingo de outubro.

Reunindo cerca de 250 mil pessoas, a romaria, de acordo com informações da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), ela só perde em número de participações para o Traslado Ananindeua-Marituba, a Trasladação e o Círio. É o momento em que as crianças, com suas famílias, prestam homenagens públicas à Virgem de Nazaré.

“É uma romaria voltada para aqueles que não podem acompanhar a procissão do Círio, pois é mais tranquila e com um percurso menor, mas com a mesma devoção e fé das demais”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.

Percurso da Romaria

Com saída às 8h, da Praça Santuário, logo após a celebração da missa, que começa às 7h, também na Praça, e será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém. A Romaria das Crianças percorrerá a Av. Nazaré, Tv. 14 de março, Av. Governador José Malcher, Tv. Dr. Moraes, retornando para a Av. Nazaré e à Praça Santuário. O percurso da procissão é de 3,7 km.

A Imagem Peregrina é conduzida no carro da Romaria das Crianças, acompanhada de mais quatro carros dos Anjos, ícones da Grande Procissão do Círio de Nazaré. Além disso, somam outros dois carros com crianças do Hospital Ophir Loyola e da Guarda Mirim de Nazaré.

Segundo a Diretoria da Festa, a Romaria deve percorrer o percurso em aproximadamente 2h, com a participação de 250 mil pessoas, entre crianças e adultos, principalmente idosos.

História

A primeira Romaria das Crianças foi realizada em 21 de outubro de 1990, com cerca de 1.500 participantes. Em 1994, o andor foi substituído pelo “cibório” colocado em um carro. Até 1999, eram as esposas dos diretores da Festa de Nazaré que providenciavam tudo: desde a decoração até os atos litúrgicos. A partir de 2000, o Padre Francisco Silva pediu que a equipe de catequese da Basílica Santuário assumisse uma maior participação na organização da romaria. Neste mesmo ano foram inseridos dois carros: os anjos Custódio e Protetor da Cidade. Desde 2003, os quatro carros dos anjos, que participam da procissão do Círio, também vão às ruas com a Romaria das Crianças.

Anjos de Procissão

Um costume dos mais tradicionais na Romaria das Crianças é a presença dos "anjinhos", que são crianças vestidas com asas e portando auréolas para identificar a realização de um desejo ou da graça alcançada.

Para muitas crianças, a relação com Nossa Senhora de Nazaré começa desde o ventre, quando as mães fazem promessas em momentos difíceis da gravidez. Daí surgem também as crianças que se vestem de anjo para acompanhar as procissões.

Este ano, Cecília Britto Ferreira, 8 anos, veste um traje especial, a roupinha de anjo, confeccionada apenas para acompanhar a romaria. O ato representa o pagamento da promessa feita pela mãe Louise Veiga Britto, 26 anos, à padroeira dos paraenses.

Cecília Britto Ferreira, 8 anos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

"Tudo vale pela fé. Se a pessoa tiver fé, acreditar em Nossa Senhora, em Deus, tudo se realiza. Tenho muito amor porque eu creio, assim, que se não fosse pela a ‘Nazinha’, minha mãe, avó da Cecília não estaria viva hoje", afirma Louise, com muita convicção e emoção.

Emocionada, Louise conta que decidiu vestir a filha de anjo como agradecimento pela cura da mãe. “Essa é uma maneira de agradecer pela cura de uma dor crônica na coluna de minha mãe. A doença perdurou por mais de duas décadas, até que no começo do ano, finalmente conseguimos encontrar um médico que foi capaz de nos ajudar a acabar com o sofrimento que atingia todos da nossa família”, relata.

Cecília Britto Ferreira, 8 anos Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Serviço:

Romaria das Crianças

Data: 15 de outubro

Local: Saída da Praça Santuário

Horário: 8h