Confira os melhores momentos do Círio 2023; fotos

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré chegou ao fim, após 4 horas e 20 minutos de procissão, que levou aproximadamente 2,5 milhões de pessoas às ruas de Belém, em uma das procissões mais rápidas da história. O grupo Liberal cobriu todos os momentos desde a Saída da Igreja da Sé, até a passagem da Berlinda com a imagem peregrina pelos pontos de homenagens e a sua chegada à Basílica Santuário de Nazaré.

Confira as fotos com os momentos da peregrinação deste domingo, 8, fechando a 231ª edição do Círio de Nazaré.

Confira os melhores momentos do Círio 2023 Confira os melhores momentos do Círio 2023; Berlinda junto aos devotos na avenida Nazaré. Foto: Tarso Sarraf Confira os melhores momentos do Círio 2023; chegada da Imagem peregrina na Basílica Santuário. Foto: Thiago Gomes Confira os melhores momentos do Círio 2023; Foto: Igor Mota Confira os melhores momentos do Círio 2023; Passagem da Berlinda pela Estação das Docas. Foto: Igor Mota Confira os melhores momentos do Círio 2023; passagem da Berlinda pelo Ver-o-Peso. Foto: Claudio Pinheiro Confira os melhores momentos do Círio 2023; avenida Presidente Vargas, esquina com o Ed. Manoel Pinto da Silva. Foto: Thiago Gomes. Confira os melhores momentos do Círio 2023; Estúdio O Liberal. Foto: João Ramos Confira os melhores momentos do Círio 2023; Homenagem na frente de uma instituição bancária, na avenida presidente Varags., Foto: Carmem Helena. Confira os melhores momentos do Círio 2023; devoto para promessa por causa de pets. Foto: Ivan Duarte