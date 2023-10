Círio 2023: Cruz Vermelha divulga atendimento parcial da trasladação e Círio 2023

A Cruz Vermelha divulgou, no final da manhã deste domingo (8), o atendimento parcial nos dois dias de procissão. De acordo com a assessoria de comunicação, dos pontos verificados foram 455 atendimentos na trasladação e 196 no Círio. A assessoria explica que o levantamento geral deve ser divulgado nas próximas horas.

O levantamento parcial se trata de alguns pontos que ficam espalhados por onde as procissões da trasladação e Círio passam. Mas em decorrência da demanda de trabalho, ainda não foi possível contabilizar o atendimento exato de todos os pontos.

Esse ano, aproximadamente 6.500 voluntários trabalharam pela entidade para ajudar os devotos e os turistas que participaram da maior festa de fé dos paraenses.

A Cruz Vermelha é a principal instituição de ajuda humanitária do mundo. No Brasil está presente em 21 estados. Seus voluntários sempre dizem que, para minorar o sofrimento da população, sempre são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Até hoje, mais de seis anos após as chuvas que provocaram deslizamentos na serra do Rio de Janeiro, ainda há pessoas da região que recebem apoio psicossocial.

A Cruz Vermelha Brasileira no estado do Pará, coordena há mais de 40 anos os atendimentos médicos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em parceria com instituições públicas e privadas, atende milhares de pessoas em uma das maiores manifestações religiosas do mundo.