Devotos de São Cosme e Damião se preparam para a entrega dos doces

A tradição de São Cosme e Damião segue viva em algumas famílias, em Belém, e os preparativos para a entrega dos doces estão avançados para as devotas Loreta Brandão e Maria do Carmo Vilhena, que são moradoras do bairro da Pedreira. Na próxima sexta (27), dia da celebração dos santos, elas vão entregar doces e bombons para a comunidade.

Há 40 anos Maria do Carmo Vilhena, 72, já tem a promessa. Ela conta que tudo começou após uma gestação complicada. Diante disso, ela firmou uma devoção com os santos e desde aí vem cumprindo todos os anos. "Eu estava grávida e tive complicações na gestação. Na ocasião, eu pedi para os santos e meu pedido foi atendido. O meu filho ficou bem e, hoje, ele está com 40 anos e me ajuda nessa promessa", explica a comerciante.

Ela conta que a cada ano o número de entregas aumenta e fica feliz em poder seguir com a tradição, que vem perdendo destaque entre as famílias. "Antes era muito mais forte essa prática, hoje em dia a gente já não vê de forma tão comum", pontua.

Maria do Carmo entrega cerca de 2.500 caixas de bombons e 500 pacotes. A entrega está marcada para às 16h, na Loma com a Pirajá "Aqui vira uma festa com crianças de vários bairros", reforça a devota.

Loreta Brandão, 39, está na tradição há seis anos. Ela conta que começou com a distribuição dos doces e bombons há seis anos, quando o seu marido morreu e ela passou a receber uma pensão. "Eu firmei que enquanto eu receber esse dinheiro eu vou distribuir os bombons nos dias de Cosme e Damião", explica.

Loreta acrescenta que a iniciativa também é um incentivo de dar continuidade com a tradição, pois ela recorda que quando era crianças ela fazia uma peregrinação por várias ruas de Belém para pegar bombons.

"Antigamente essa cultura era muito mais forte, aqui na rua da minha casa quando todos os moradores faziam a entrega de bombons e quando eu fiz essa promessa foi muito por conta de ter essa referência", destaca Loreta.

São Cosme e São Damião estão ligado à da tradição de distribuir doces para as crianças no dia 27 de setembro.

Cosme e Damião teriam sido irmãos gêmeos que atuavam como médicos de forma voluntária na região da Síria, por volta do século 3º. Eles eram cristãos e foram perseguidos pelo Império Romano, na época que a fé cristã ainda não era aceita pelo governo.

Foi então no dia 27 de setembro, por volta do início do século 4º, que os gêmeos teriam sido assassinados pelo Império. Até 1969, a data era unânime, mas a partir de uma reforma no calendário católico foi decidido que Cosme e Damião seriam celebrados um dia antes.