Devotos de Nossa Senhora da Conceição participam de tradicional Círio Fluvial de Caraparu

Os devotos de Nossa Senhora da Conceição que moram na Vila de Caraparu, em Santa Izabel do Pará, celebrarão nesta quarta-feira (8), a 103ª edição do Círio Fluvial em homenagem à Santa padroeira. A romaria em canoas terá início às 5h, com alvorada e novena. Na sequência, a imagem da Santa será conduzida pelas águas do rio Caraparu até a Comunidade do Cacau.

A previsão é que o Círio das Águas, como também é conhecido, chegue às 7h na comunidade. Lá, será feito um momento de acolhida e escuta da Palavra na capela local. Ainda pelas águas, às 8h a procissão retornará para a Vila de Caraparu. Ao chegar à orla da vila, a Santa será homenageada com fogos de artifício e às 10h está marcada a celebração da Santa Missa, presidida pelo pároco, padre Rúzevel Lourinho.

A tradicional manifestação religiosa faz parte da festividade de Nossa Senhora da Conceição, que teve início no dia 7 e vai até o dia 12 de dezembro, com o tema “Sozinhos não dá, só dá com Maria em comunhão com os irmãos”. De acordo com a coordenação geral do evento, toda a programação será realizada respeitando as medidas sanitárias contra a Covid-19. Devido à pandemia, o círio terrestre deste ano foi suspenso e substituído por uma carreata realizada na noite desta terça-feira (7).

"Ano passado não teve a procissão fluvial e foi quebrada uma tradição de mais de cem anos de festa e de romaria sobre as águas do rio Caraparu. Isso causou um impacto muito grande na comunidade. Esse ano estamos trabalhando para termos uma procissão bonita e alegre para suprir aquilo que foi perdido devido à pandemia”, destaca Walker Ramos Rocha, membro da coordenação da festividade.