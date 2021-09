Detran patrocina ação social para gerar empregos para cinco mil novos motoristas

O programa Direto da Redação exibido ao vivo, diariamente, na programação do portal OLiberal.com no Instagram, apresentou nesta sexta-feira o programa social CNH Pai D'Égua, com entrevista com o diretor geral do Detran, Marcelo Guedes. Em conversa com a jornalista Gisa Smith, ele esclareceu detalhes da ação de inclusão social que quer contribuir para oportunidades de empregos entre jovens de baixa renda.

"A gente sabe que hoje uma carteira de habilitação gera emprego, seja por motofrete, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, de transporte escolar, tem várias atividades remuneradas no trânsito que dependem de uma carteira de habilitação", ressaltou o titular do Detran, informando que pela primeira vez o órgão estadual de trânsito utiliza recursos de sua própria arrecadação para custear uma ação social. "É caro, mas socialmente se paga com sobras, obviamente", frisou Luciano Guedes.

As inscrições exclusivamente online vão começar na próxima terça-feira (21) e seguirão até o dia 30, deste mês, no site do Detran www.detran.pa.gov.br. O titular do órgão estadual de trânsito fez questão de frisar que a idade mínima para se inscrever é 18 anos, no entanto, o limite de idade varia de acordo com o perfil do candidato, pois o programa social tem categorias.

Neste primeiro momento, segundo o Detran, serão disponibilizadas cinco mil vagas para todo o Estado do Pará. As vagas foram divididas em três mil vagas para a "CNH Metropolitana", que contempla Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará, e duas mil vagas para a "CNH Interior", em todos os demais municípios. Luciano Guedes informou que não há limite de idade para essa categoria.

O edital reservará ainda 10% das vagas à obtenção da CNH Especial para Pessoas com Deficiência (PcD); 30% preferencialmente para mulheres; e 30% para estudantes entre 18 e 25 anos, desde que tenham concluído o ensino médio, com certificado ou declaração que comprove a sua escolaridade, emitido pela Secretaria de Estado da Educação do Pará (Seduc) ou equivalente.

As categorias disponibilizadas aos candidatos são: primeira CNH categoria A ou B; adição das categorias A ou B; e mudança para categoria D, sendo que a quantidade de inscrições, por modalidade, é de 50% para a obtenção da primeira CNH; 25% para adição das categorias A ou B; e 25% para mudança para de categoria B para D.

Semana Nacional de Trânsito no Pará

Começa neste sábado (18), a programação da Semana Nacional de Trânsito 2021, com abordagens educativas, palestras, exposições, pesquisa e entrega de sinalização viária em municípios paraenses. O evento acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, a fim de sensibilizar a sociedade, em geral, por um trânsito mais seguro.

O diretor geral do Detran, Marcelo Guedes, informou que o objetivo da programação é intensificar ações de educação no trânsito e chamar a atenção da população sobre a necessidade de se observar as normas de segurança e preservação da vida. As atividades terão início às 9h, deste sábado, no estacionamento da sede do Detran, na avenida Augusto Montenegro. O evento terá uma série de palestras.