Detran instala painel de sinalização eletrônica no viaduto do Coqueiro

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) instalou placas inteligentes de sinalização eletrônica no viaduto do Coqueiro, em Ananindeua. Os Painéis de Mensagem Variável (PMV) têm a função de orientar os condutores de veículos sobre variações no trânsito do local, além de reproduzir mensagens utilitárias na via.

Integrado a ambientes de cidades, o PMV tem a dupla função de informar a população sobre quaisquer ocorrências de trânsito e ainda evitar acidentes, já que é um painel de mensagens informativas que situa os usuários sobre situações de emergência na via.

O PMV do viaduto já está funcionando há alguns dias com orientações educativas aos condutores que trafegam pelo local e sobre o fluxo da rodovia BR-316 em tempo real.

Painéis foram instalados na BR-316, em Ananindeua (divulgação)

Desde a tarde da última quarta-feira (11), o PMV também mostra aos condutores o tempo de percurso para os destinos mais procurados por quem sai da capital, como Castanhal, Salinópolis e o distrito de Mosqueiro.

"Em cidades com grande frota de veículos e acelerado crescimento urbano, os PMV tornam-se um instrumento indispensável na gestão planejada do trânsito não só na orientação aos motoristas, como no auxílio logístico ao deslocamento destes", afirma Bento Gouveia, diretor técnico operacional do órgão.

O painel faz parte do projeto Segurança Viária por Todo o Pará e integra o Projeto Sentinela - Central de Controle de Operações do Detran.