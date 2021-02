Desvios por conta de obras em ruas do centro exigem atenção de condutores

Desde o último sábado, 13, a travessa Castelo Branco e a avenida Bernardo Sayão estão com trechos em obras. Por conta disso, o trânsito precisou ser desviado para garantir a fluidez nessas vias, o que exige atenção redobrada por parte dos condutores. E para evitar transtornos, especialmente nos horários de pico, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) vem dando apoio na orientação dos motoristas quanto às modificações nos itinerários.

A travessa Castelo Branco está interditada no trecho compreendido entre rua dos Pariquis e rua dos Caripunas, o que impactou também no fechamento da rua dos Caripunas, no perímetro entre Castelo e José Bonifácio. Dessa forma, os condutores que precisarem utilizar essa via devem pegar a rua dos Pariquis, travessa 3 de Maio, rua dos Caripunas, para, então, acessar novamente a travessa Castelo Branco.

Ônibus

Esse também será o itinerário das linhas de ônibus que transitam na área, a citar: Ceasa-Felipe Patroni (sentido bairro/centro), UFPA-Pedreira (sentido centro/UFPA), Marituba-UFPA (sentido UFPA), UFPA-Presidente Vargas e Guamá-UFPA (sentido centro/UFPA). Todas elas farão trajeto pela travessa Castelo Branco, rua dos Pariquis, travessa 3 de Maio, rua dos Caripunas e novamente a travessa Castelo Branco, para então prosseguir pela rua Silva Castro, avenida José Bonifácio e avenida Bernardo Sayão, a destino.

Desde o último dia 12, a avenida Bernardo Sayão também está interditada para veículos pesados no perímetro entre a travessa Quintino Bocaiúva e avenida Roberto Camelier, o que também resultou em desvios de linhas de ônibus que trafegam na área.

As linhas Cipriano Santos-Presidente Vargas e Cremação I-Estrada Nova (sentido bairro/centro) farão o desvio na avenida Bernardo Sayão com a Roberto Camelier, de onde seguirão pela rua São Miguel, travessa Tupinambás, avenida Fernando Guilhon e avenida Bernardo Sayão, a destino.

Já a linha Cremação II-Alcindo Cacela fará o trajeto pela rua Fernando Guilhon, avenida Roberto Camelier, avenida Bernardo Sayão, rua Augusto Corrêa e avenida Perimetral, para, então, acessar o terminal de fim de linha. Os desvios serão mantidos até a conclusão dos serviços nas duas vias.