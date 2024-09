Desfile reúne alunos de 14 escolas no bairro da Pedreira, em Belém

Um desfile reuniu estudantes de 14 escolas da rede municipal, estadual e particular, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, em Belém, na manhã desta quinta-feira (5). O tema deste ano foca na educação. O desfile foi organizado pela Associação Recreativa e Cultural Terceira Idade Pedreirense (ARCTIP), substituindo o desfile do Dia da Raça, que tradicionalmente ocorria às vésperas do 7 de Setembro.

Uma das organizadoras do desfile, Help Luna disse que a programação representa o 31º ano de “existência e resistência” do desfile escolar do bairro da Pedreira, em Belém. A estimativa dos organizadores é de ter tido a participação de aproximadamente duas mil pessoas, das 8 às 12 horas, com alunos das escolas da rede municipal, estadual e particular e os idosos assistidos pela associação.

“O tema do desfile esse ano é a educação. Nós focamos muito na questão mesmo da educação, pois ela é a base de tudo. O professor, a escola faz o seu papel, mas o maior é feito dentro de casa, e a educação é tudo também. Mas nós abrimos para que as escolas também trouxessem seus temas”, explicou Help Luna. Ela disse ainda que a ARCTIP trabalha com a “velhice desamparada e que tem vários projetos”.

A coordenadora também afirmou que não existia mais o desfile do Dia da Raça, sendo mantido o desfile de bairro. "É gratificante manter essa tradição, já que acabou o desfile do Dia do Raça. Mas há ainda os poucos sobreviventes que realizam o desfile de bairro, como é o nosso caso", contou.

VEJA MAIS:

Acompanhada da mãe, a professora Ivaneza, Sofia, de 3 anos, participou do desfile pela segunda vez (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A estudante Luisa Valentina, de 4 anos, participou pela primeira vez do desfile, acompanhada de seu pai, o vigilante Raul Estumano, de 34 anos. Ele destacou a importância e a felicidade de ver sua filha participando do evento às vésperas da Independência do Brasil, data que será celebrada no próximo sábado, 7 de setembro. “Nós estamos muito felizes de ver ela participando, tendo contato com outras crianças de várias escolas. Isso é muito bom para ela já ter esse contato”, afirmou.

Já a estudante Sofia Tavares, de 3 anos, participou do desfile pela segunda vez, contou sua mãe, a professora Ivaneza da Silva Gonçalves, de 37 anos. “É muito emocionante para nós, professores, viver esse momento com a criança, trazer essas experiências novas, desde cedo, já, e ser incluído nesses eventos. Eu estou muito grata, muito feliz por viver esse momento”, acrescentou.