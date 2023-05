Desenvolvimento social e econômico é objetivo da visita de comissão da Martinica a Belém

A revalidação do termo de cooperação entre Martinica - departamento ultramarino insular francês no Caribe - e Belém é o principal objetivo da delegação oficial e de empresário da ilha em passagem pela capital paraense. A visita termina nesta segunda-feira (08), quando ocorrerá a assinatura do documento, no Palacete Bolonha.

Entre a agenda, a comitiva teve a oportunidade de conhecer o Combu. A programação marca o interesse de cooperação entre Belém e Fort-de-France, capital da Martinica, no Caribe. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o de Fort-de-France, Didier Laguerre, e o presidente da Coletividade Territorial da Martinica, Serge Lechtimy, estiveram presentes.

Além deles, o coordenador das Relações Internacionais (Corint), Luiz Arnaldo, o secretário municipal de Turismo, André Cunha, e o titular da Codem, Lélio Costa, participaram. O encontro permitiu que os visitantes explanassem sobre as diversidades da região em que vivem, tendo em vista propostas de projetos de cooperação entre Belém e Fort-de-France.

Retomada

Esta é a segunda vez que Belém estabelece cooperação com a cidade de Fort-de-France. A primeira ocorreu em 9 de outubro de 2001 e foi concretizada pelos prefeitos da época, Serge Letchimy e Edmilson Rodrigues.

O termo de cooperação atual tem por objetivo abranger diversos segmentos, como o da cultura, do esporte, da área saúde, da educação, economia e do turismo, por meio de ações estratégicas já planejadas entre as duas localidades.

Para Edmilson Rodrigues, as cidades são irmãs e juntas buscam afirmar o compromisso de desenvolver relações econômicas, políticas e culturais, na perspectiva da justiça social.

“Por conhecermos a história e reafirmarmos o compromisso de traçarmos relações econômicas, políticas e culturais, há a possibilidade de avançarmos, permanentemente, para a realização de um verdadeiro desenvolvimento da justiça social, respeitando a natureza e a democracia".

O presidente da Coletividade Territorial da Martinica, Serge Lechtimy, declarou estar emocionado por conhecer a Amazônia e fazer parte de investimentos para a realização de projetos de cooperação. "A opinião pública não vai entender de imediato a importância desse encontro. Mas, para nós, é fundamental estabelecer uma relação cultural e econômica entre as cidades. Não sairemos daqui sem a concretização desta ideia", enfatizou.

Rota Caribe-Belém

A comitiva da Martinica chegou a Belém na sexta-feira (05), com o voo inaugural da Air France, que passou a fazer a rota Caribe-Belém. O presidente da Martinica afirmou que ambas as gestões Belém e Fort-de-France precisam fortalecer a ponte aérea da Air France na rota Caribe-Belém. Para ele, "temos que nos esforçar para que essa linha permaneça".