Descontos em shopping centers chegam até a 70% em liquidações de começo de ano

A movimentação de consumidores nos shopping centers de Belém deve crescer neste sábado (14) e domingo (15), por causa das promoções de começo de ano. Ainda que já transcorra o final da primeira quinzena do mês inicial de 2023, e muitas lojas já tenham realizado suas tradicionais promoções nesta época do ano, lojistas atraem clientes para os produtos à venda por meio de descontos, os quais podem chegar até a 70% dependendo do produto e da quantidade em estoque. Ainda nesta sexta-feira (13), consumidores apostaram nos preços mais em conta e acabaram adquirindo produtos variados.

Uma das consumidoras com esse perfil foi a psicóloga Luciana Campos, moradora do bairro do Umarizal. "Eu vim ao Boulevard Shopping para comprar um presente para a minha filha que vai completar 21 anos agora e deu tudo certo; como os preços estavam em promoção, além do sapato que vim comprar para ela, deu para levar uma bolsa também para ela", declarou Luciana.

Nesse shopping, na Doca de Souza Franco, no bairro do Umarizal, centro de Belém, a liquidação de começo de ano intitula-se Dias de Desconto (DDD), iniciada nesta sexta e se estendendo até domingo (15). Thiago Guimarães, presidente da Associação dos Lojistas do Boulevard Shopping, destaca que todo o espaço comercial está em liquidação. "A liquidação de janeiro é parte do calendário do varejo e é importante para as marcas para impulsionar vendas e giro do saldo de estoque; os descontos alcançam 50%, a expectativa dos lojistas é de que as vendas no final de semana sejam tracionadas em razão do período de liquidação", destaca.

Consumidores aproveitam liquidação de começo de ano nos shopping centers (Foto; Sidney Oliveira / O Liberal) Consumidores aproveitam liquidação de começo de ano nos shopping centers (Foto; Sidney Oliveira / O Liberal)

Os produtos de coleção anteriores recebem os maiores percentuais de desconto e os de coleções vigentes também poderão ter descontos, mas menores, de acordo com o critério da marca, como pontua Thiago Guimarães. "O consumidor deve aproveitar o período de liquidação pelo custo de oportunidade: terá à disposição para compra produtos que há poucas semanas estavam nas prateleiras e nas vitrines das lojas com preços até 50% acima", observa.

Foco

No Shopping Pátio Belém, lojistas mantêm liquidações de produtos como estratégia para atrair consumidores. Em uma loja de computadores, TVs, celulares e acessórios, no térreo, os preços estão com descontos de até 50%. O consultor-líder Luan Thyeles Araújo informa que a promoção começou no dia 9 e deverá permanecer até o dia 30 deste mês. "No começo, a resposta do público foi meio tímida, mas, agora, a gente já está começando um volume de venda maior; o que mais tem saído é notebook", relata.

Nesse shopping, as lojas investem em vitrines e produtos com descontos de 50%, aproveitando as palavras "saldos" e "bota fora", entre outras, além de lançar mão do atrativo da volta às aulas.

Nese período de finalzinho das férias escolares, com muita gente regressando a Belém, planejamento familiar para o ano que começa e outras características de começo de temporada, as liquidações de produtos nesta época costumam levar consumidores para as lojas nos shopping centers. E muita gente também comparece até as lojas do Centro Comercial e aos corredores comerciais nos bairros da capital paraense.