Deputada federal Vivi Reis está com covid-19: 'ficarei em repouso e isolamento'

A deputada federal Vivi Reis (PSOL) testou positivo para a covid-19. A parlamentar divulgou a notícia por meio das redes sociais, neste sábado (18).

No Instagram, Vivi informou que apresenta sintomas leves da infecção. "Teste positivo pra covid-19. Apresento sintomas leves, graças as três doses de vacina e estou tomando remédios sob orientação médica. Ficarei em repouso e isolamento aos cuidados da Agora é repousar @segueasheila, do Sherlock e da Cinequentinha", publicou o aviso.

Na legenda da imagem, a deputada federal completou: "Agora é repousar e cuidar da saúde. Obrigada desde já pelas mensagens de carinho e cuidado".

