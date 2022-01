Belém: passageiros passam mal de calor em aeronave. Cachorro teria morrido em meio ao desconforto

Uma denúncia recebida pelo Grupo Liberal afirma que passageiros passaram mal de calor dentro de uma aeronave que sairia de Belém para Manaus, no início da tarde desta sexta-feira (14), por volta das 13h, no Aeroporto Internacional de Belém. A informação foi repassada por uma fonte que estava no local para acompanhar um passageiro. Segundo a denúncia, o desconforto na temperatura foi causado por um suposto aquecimento no motor por falta de refrigeração.

A testemunha comentou que a aeronave era da Gol Linhas Aéreas e que os passageiros foram realocados para outros voos. "Estávamos pra levantar voo quando o pessoal começou a passar mal de calor. Tava uma sauna mesmo. Tô ensopado de suor. Aí o comandante decidiu voltar", relatou o passageiro, por meio de mensagem no WhatsApp. Ainda de acordo com o denunciante, um cachorro teria morrido dentro da aeronave, supostamente por causa do calor.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suposto momento em que os passageiros aguardavam a realocação dentro da área de embarque. "Olha o caos que tá aqui. Estão tentando ajeitar a aeronave. Os passageiros todos voltaram. Estamos esperando um posicionamento da Gol aqui", narra um cidadão em meio à gravação.

A reportagem solicitou um posicionamento da Gol Linhas Aéreas sobre a denúncia. A assessoria da companhia disse que vai apurar o caso. O Grupo Liberal também entrou em contato com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), para apurar se houve notificação do caso. Também ainda não houve retorno.