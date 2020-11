Delegado Federal Eguchi votou por volta das 11h30 da manhã na Sacramenta

O delegado federal Everaldo Eguchi (Patriota) votou por volta das 11h30 na Escola Estadual Emiliana Sarmento, no bairro da Sacramenta. Ele estava acompanhado da esposa Roseane Eguchi e dos filhos Davi, Victor e Pedro, além do cachorro Lupe. Por morar no mesmo quarteirão da escola, a família optou por ir a pé até o local da votação e foi seguida por diversos apoiadores ao longo do caminho. O movimento na seção estava vazio e o candidato não enfrentou filas para votar. Eguchi estava confiante na vitória e se disse contente com a campanha. "O segundo turno é uma nova eleição e nós estamos brigando contra todas as oligarquias do estado, mas nós não temos medo, pois toda a população está com a gente. Quem tem Deus no coração sempre está tranquilo", afirmou.

Aproximadamente 60 pessoas estiveram com o candidato, entre apoiadores e membros da equipe. Ao longo do trajeto da escola para a casa do candidato, diversos apoiadores que estavam de carro pararam para prestar apoio ao candidato com bandeiras e gritos, tirar selfies e cumprimentá-lo. O delegado federal Eguchi chegou ao segundo turno das eleições municipais de Belém com 23,06% dos votos, atrás somente do primeiro colocado, Edmilson Rodrigues (Psol), que recebeu 34,24% dos votos. A última pesquisa Ibope de intenções de voto, publicada pelo jornal O Liberal neste sábado (28) mostrou o candidato do Psol na frente, com 58% das intenções de voto. Eguchi aparece com 42%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.