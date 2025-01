UFPA divulga data do listão 2025; veja quando sai o resultado do vestibular

O listão dos aprovados no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA) será divulgado, às 9h45h, de sexta-feira (24/01). Para consultar a lista dos aprovados, os candidatos devem acessar o site listao.ufpa.br.

Este ano, a UFPA oferta 7.445 vagas, distribuídas em 182 cursos, além de 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). O PS 2024 teve um aumento de 264 vagas em relação à edição anterior.

A UFPA anunciou a data de divulgação do listão no início da noite desta quarta-feira (22/01) e aproveitou para informar a volta da leitura da lista nominal dos aprovados pelas emissoras de rádio. "É muita emoção, de volta", postou a universidade em sua página do Instagram.

O que vem depois do listão

O processo de habilitação ao vínculo institucional é a primeira etapa que se segue para o candidato aprovado no PS 2025 da UFPA. É importante que os calouros se atentem ao prazo e tomem conhecimento do Edital de Habilitação, que estará disponível no site www.ciac.ufpa.br.

No ato da habilitação, o candidato convocado deverá entregar, obrigatoriamente, os documentos exigidos (frente e verso, originais e cópias):

CPF;

Cédula de Identidade (RG);

Certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), disponível aqui

Comprovante de quitação militar (para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio;

Comprovante de energia elétrica;

01 (uma) foto 3x4 recente e de frente, com rosto e ombros completamente enquadrados.

Cadastro Acadêmico do Calouro (COC), que deverá ser preenchido on-line, impresso e assinado e estará disponível em www.coc.ufpa.br

A UFPA também exige alguns documentos a mais para candidatos aprovados por meio de cotas, como, por exemplo, a Cota Renda. Esses documentos específicos estão detalhados no Edital do Processo Seletivo 2025, disponível aqui.