Defesa Civil sinaliza área com risco de deslizamento em Mosqueiro

A Prefeitura de Belém sinalizou áreas com alto risco de deslizamento de encosta nas praias do Ariramba, Farol, Marahu, Paraíso e Praia Grande, no distrito de Mosqueiro. Os pontos foram definidos com base no levantamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. A Defesa Civil orienta aos banhistas e frequentadores do distrito que evitem trafegar nas proximidades das áreas sinalizadas, a fim de evitar acidentes em decorrência do avançado estado de erosão costeira identificado.

De acordo com a prefeitura, o mapeamento de áreas de risco de erosão está sendo realizado em todos os distritos, ilhas e região urbana de Belém pelos geólogos da Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM), que tem a atribuição do Serviço Geológico do Brasil, em parceria com a Defesa Civil de Belém.

Os mapas do Serviço Geológico do Brasil são usados para identificar, não apenas as áreas de riscos, mas onde há pessoas habitando nesses locais. A partir daí é possível planejar e captar recursos para obras de contenção e remobilização.

Além de atualizar o mapa das áreas de risco na área urbana de Belém - o último levantamento foi feito em 2016 - o trabalho em parceria com os geólogos vinculados o Ministério de Minas e Energia tem caráter preventivo, uma vez que o levantamento servirá como base para as ações desenvolvidas, em conjunto com outros órgãos governamentais, para redução dos impactos causados pela ação da natureza e do homem.

Deslizamento de encosta é um fenômeno natural que pode ser provocado pelo escorregamento de materiais sólidos como rochas e vegetação ou em decorrência da erosão. Porém, a ação do homem pode acelerar este processo e colocar em risco as vidas de várias pessoas.

A ocupação desordenada das encostas com construções irregulares e muitas vezes usando aterros incompatíveis com o terreno é uma das causas do avanço da erosão em encostas, assim como o desmatamento e a obstrução dos caminhos de descida das águas.