Defesa Civil registra quase 3 mil chamados de janeiro a setembro deste ano

A Defesa Civil de Belém, por meio da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) registrou de janeiro a setembro deste ano 2.963 atendimentos, sendo que setembro teve o maior índice, com 536 chamados. O serviço de vistoria técnica pode e deve ser solicitado por qualquer pessoa que verificar risco humano ou material em seu imóvel, não só em casos de sinistros como alagamentos, incêndios ou desabamentos, mas qualquer suspeitas que possam evitar ou minimizar possíveis desastres naturais ou provocados pela ação humana.

Christiane Ferreira, presidente da comissão da defesa civil de Belém explica que o aumento do número de casos também é reflexo do trabalho de divulgação, pois quando se há conhecimento do serviço, a população pode solicitar o atendimento e que há uma campanha especifica para as feiras de Belém. "Foi em decorrência da divulgação dos serviços. Criamos as redes sociais e as campanhas, e uma delas 'Sextou na feira' onde percorremos todas sextas-feiras as feiras e mercados de Belém. Divulgamos nossos serviços e a finalidade da vistoria técnica e o mapeamento de área de risco de Belém. Junto com esse mapeamento geológico é feito a divulgação", ressaltou.

Devido a pandemia o atendimento na Defesa Civil estava limitado ao bandeiramento, por isso, a presidente atribui o aumento do mês de setembro, em decorrência da demanda reprimida do atendimento por conta da pandemia que ainda está acontecendo. Para quem deseja solicitar um serviço de vistoria técnica, Christiane orienta que seja feito presencialmente ou pelo site e reforça que é um documento necessário para os casos de pessoas que precisam dar entrada no Auxílio Aluguel ou no Sua Casa, programas da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado do Pará, respectivamente. "O serviço de vistoria técnica pode ser solicitado de duas formas: presencial, na sede da defesa civil, no prédio da aldeia cabana ou via site da defesa civil. Essa vistoria técnica tem a principal finalidade, a social, para fim de obtenção do 'auxílio aluguel' e a 'sua casa'. Mas para isso as pessoas devem corresponder aos requisitos previsto em lei", orienta.

"Mas não somente essa finalidade. Pessoas que precisam de uma vistoria, notaram alguma fissura ou rachadura em seu imóvel, podem solicitar. Não só as que passam por sinistros como alagamentos, inundações, incêndios, etc. Mas nossas maiores demanda são as situações de inundações, alagamentos, e situações estruturais como fissuras e rachaduras", complementa.

A presidente destaca que o procedimento é rápido e da solicitação a entrega do documento de vistoria levam dois meses. "A partir da data que ela solicita a vistoria, em até dois meses a pessoa recebe o documento. Ou seja, da data de entrada até dois meses é feito: agendamento, a equipe técnica irá ao imóvel e logo terá o documento que denominamos vistoria técnica'", revela.

As principais causas que levam esses imóveis à riscos e que são visualizados nestas vistorias são a ausência de um profissional capacitado, explica Christiane. "Não somente no projeto, mas na execução da obra e isso causa os problemas estruturais. Então qualquer pessoa que note, qualquer mudança nessa estrutura predial do seu imóvel, ela não só pode como deve solicitar nossa vistoria com a finalidade de não só evitar acidentes não somente a família que reside, mas também a vizinhança.

O serviço é gratuito, a população pode ligar para o 190 em situações emergenciais, de sinistros. Ou em casos que não apresentem perigo iminente, pelo endereço eletrônico: plantao@defesacivil.pmb.pa.gov.br ou pode se dirigir presencialmente à sede da Defesa Civil, na Aldeia Cabana na Av. Pedro Miranda s/n.