Defesa Civil Municipal alerta para maré alta em Belém e Mosqueiro de 2 a 6 de dezembro

A Defesa Civil Municipal alertou, nesta terça-feira (01), para os riscos de maré alta entre os dias 02 e 06 de dezembro, em Belém e Mosqueiro. O fenômeno pode ocasionar alagamentos. Para reduzir os impactos e alertar a população sobre possíveis danos, a Defesa Civil comunicou que atua no monitoramento das marés e na prevenção de acidentes ocasionados por enchentes.



Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes, e altíssimos para índices acima de 3.5 metros, coincidindo com chuvas fortes. A área do Ver-O-Peso, do Comércio e da Doca são algumas que geralmente são impactadas nessas ocasiões.

Nesta quarta-feira (02), o alerta é de risco alto durante a madrugada, em Belém. De acordo com a Marinha do Brasil, no horário de 00h06, a maré deve atingir a altura de 3.2 metros na capital. Em Mosqueiro, nesta quarta, o alerta é de risco alto durante à noite, às 23h28, quando as águas devem chegar a 3.5 metros.

"Equipes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Guarda Municipal trabalham na prevenção de possíveis acidentes causados pelo fenômeno", informou, em nota, a Prefeitura de Belém.



Veja os dias e horários das marés em Belém, conforme o site da Marinha do Brasil:

02/12: 00h06 - 3.2 - alerta de risco alto durante à madrugada

03/12: 00h47 - 3.2 - alerta de risco alto durante à madrugada

04/12: 19h19 - 3.2 - alerta de risco alto durante à madrugada

04/12: 02h02 - 3.1 - alerta de risco alto durante à madrugada



Veja os dias e horários das marés em Mosqueiro, conforme o site da Marinha do Brasil:

02/12: 23h28 - 3.5 - alerta de risco alto durante à noite

03/12: 23h43- 3.4 - alerta de risco alto durante à noite

04/12: 12h47- 3.0 - alerta de risco alto durante à noite

05/12: 00h28 - 3.3 - alerta de risco alto durante à madrugada