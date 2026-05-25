Defesa Civil emite alerta severo para chuvas intensas em Belém nesta segunda (25)

A Defesa Civil emitiu, na noite desta segunda-feira (25), um alerta severo para chuvas intensas em Belém. A notificação começou a tocar nos celulares de moradores da capital paraense por volta das 20h.

O aviso foi enviado pelo sistema Defesa Civil Alerta (DCA), ferramenta que dispara mensagens automáticas para celulares sem necessidade de cadastro prévio. O recurso é utilizado apenas em situações consideradas extremas e com risco imediato.

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“ALERTA de CHUVAS INTENSAS. Evite áreas alagadas e busque abrigo seguro. Fique atento e siga as orientações da Defesa Civil”, diz a mensagem encaminhada aos moradores.

De acordo com a síntese meteorológica divulgada para esta segunda-feira (25), o estado do Pará deve continuar sob um padrão atmosférico típico do período, marcado por temperaturas elevadas, grande disponibilidade de umidade e ocorrência de pancadas de chuva mais frequentes entre a tarde e a noite.