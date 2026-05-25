Chuva intensa é registrada em Belém e deixa tempo nublado nesta segunda-feira (25)

Belém amanheceu com chuva intensa e tempo nublado nesta segunda-feira (25). A precipitação teve início ainda na noite de domingo (24) e segue provocando instabilidade no clima da capital paraense.

Durante a madrugada, a chuva oscilou entre períodos de intensidade forte e fraca em diferentes pontos da cidade. Já por volta das 6h, houve uma nova intensificação das precipitações em algumas áreas da capital. Assim, o dia começou com céu encoberto e clima mais frio.

Alerta

A chuva começou por volta das 19h e levou à emissão de um alerta da Defesa Civil para a população. A mensagem enviada orientava moradores a adotarem medidas preventivas diante das condições climáticas. “Defesa Civil: alerta de chuvas intensas. Proteja documentos e objetos essenciais. Utilize rotas seguras para eventual deslocamento”, dizia o comunicado.

Previsão

De acordo com a síntese meteorológica divulgada para esta segunda-feira (25), o estado do Pará deve continuar sob um padrão atmosférico típico do período, marcado por temperaturas elevadas, grande disponibilidade de umidade e ocorrência de pancadas de chuva mais frequentes entre a tarde e a noite.

Os maiores volumes de precipitação são esperados para a Região Metropolitana de Belém, o Marajó, litoral nordeste e o Baixo Amazonas. Nesses locais, o aquecimento ao longo do dia, aliado à alta umidade, pode favorecer episódios de chuva moderada a pontualmente forte, principalmente no arquipélago do Marajó e em trechos do litoral paraense.

Belém

Para a Região Metropolitana de Belém, a previsão aponta manhã parcialmente nublada, com possibilidade de chuva fraca. À tarde, o tempo deve permanecer nublado, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Já durante a noite, a tendência é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca localizada.

Na capital paraense, a temperatura deve variar entre 24°C e 30°C, com umidade relativa do ar entre 60% e 100%. Os ventos predominam na direção nordeste e a estimativa de precipitação total para o dia pode chegar a 20 milímetros.

Nas regiões sul e sudoeste do estado, a previsão indica instabilidades mais isoladas e chuva de menor abrangência, sem indicativos relevantes de sistemas convectivos severos organizados em grande escala.